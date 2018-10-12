Президент на Першому форумі регіонів у Гомелі: Можемо говорити про традицію проведення таких форумів і наступний відбудеться в Житомирі

Президент Петро Порошенко привітав рішення про створення спільної українсько-білоруської робочої групи з питань міжрегіонального співробітництва, основним завданням якої стане подальший ефективний розвиток співпраці між регіонами двох країн. Президент також розповів, що оцінка ефективності діяльності кожного голови обласної державної адміністрації в Україні відбувається за визначенням ефективності міжрегіонального співробітництва.

«Сьогодні Гомель став першим містом, який прийняв захід нового формату українсько-білоруського співробітництва – регіональний форум України і Білорусі. На цей день він перетворився на центр проведення єднання культур двох дружніх народів. Впевнений в успіху Форуму і сподіваюся, що незабаром ми зможемо говорити про традиції їх щорічного проведення по черзі в кожній з наших країн», - сказав Президент, повідомивши, що наступного року захід відбудеться в Україні в місті Житомир.

Він зауважив, що сьогодні заплановано підписання 12 угод різних рівнів. «Окремо хочу подякувати за підписання Угоди між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію. Це точно дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією, та підвищити ефективність спільної українсько-білоруської боротьби з нею», - розповів Президент.

За його словами, сьогодні підписуються 9 угод на рівні областей і міст про співробітництво в торгово-економічній, науково-технічній та гуманітарній сферах. «Це ще раз доводить, що розвиток міжрегіонального співробітництва є надзвичайно ефективним», - додав Президент. Водночас Глава держави наголосив, що не варто вимірювати успіх Форуму виключно кількістю підписаних договорів і контрактів. Виставка творів українських і білоруських майстрів ремісничого мистецтва, концерт творчих виконавців яскраво демонструють самобутність і спільність двох культур. Президент подякував за гостинність білоруській стороні під час проведення днів української культури.

«Нас зближують дійсно давні історичні зв’язки. Наприклад, хочу нагадати, що видатний український гетьман, автор першої європейської конституції Пилип Орлик народився на білоруській землі, в Мінській області. Ми домовилися, що найближчим часом буде розглянуто питання щодо встановлення в Мінську пам’ятника цьому видатному українському і білоруському діячу» - розповів Президент.

Глава держави відзначив важливість трансляції білоруського телеканалу в Україні. «І дуже важливо, щоб ми також домовилися про те, що початок трансляції і українського каналу на території Республіки Білорусь відбудеться найближчим часом», - додав він.