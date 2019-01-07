Президент на подячному молебні на Черкащині: Єдність церкви і нації - запорука успіху України. І ми не повторимо помилок минулого

Президент Петро Порошенко на Черкащині взяв участь у подячному молебні з нагоди отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

Молебень провів Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Глава держави наголосив: «Автокефалія Православної Церкви України стала можливою, бо ми дуже добре вивчили уроки сторічної давнини. Автокефалія Православної Церкви України стала можливою, бо ми всі єдині, ми всі об’єдналися». Президент подякував всім українцям, хто молився, щоб Господь послав Україні помісну автокефальну церкву. «Ми точно знаємо ціну розділення, за яке український народ у минулому платив не раз високу ціну. Ми знаємо, що означає не робити висновки з історії. Вже ніхто не пам’ятає, в чому були суперечки серед лідерів УНР, але український народ дуже добре пам’ятає ціну Голодомору, коли мільйони українців загинули, через те, що сто років тому не було єдності. Український народ дуже добре пам’ятає, скільки закатованих українців було в сталінських ГУЛАГах. Український народ дуже добре пам’ятає, скільки загинуло українців в повоєнні часи, скільки запроторено за грати 60-ників. І ми аж ніяк не можемо повторити ці помилки», - підкреслив Глава держави.

Президент зауважив, що в цьому процесі важлива роль влади, адже автокефалія, незалежність церкви – це питання державотворення. «Кажуть, що держава не має права втручатися в церковні справи. Я з цим повністю погоджуюсь, особливо, коли держава іноземна… вони намагалися і намагаються підірвати стабільність нашої держави зсередини. Майже три століття Москва використовувала церкву як фактор потужного впливу на Україну. Отримавши автокефалію Православної Церкви України, нарешті, через 333 роки, ми, українці, і наша церква звільнилися від московського ярма. Ми дали гідну відповідь російському агресору на цей виклик державності», - сказав Петро Порошенко. Водночас він додав, що ця відповідь канонічна і конституційна, яка знаходиться повністю в межах правового поля.

Президент вкотре підкреслив, що отримання Томосу лише початок - попереду ще дуже багато роботи із розбудови нової церкви. «Єдність церкви, нації та наполеглива праця – головна запорука нашого з вами успіху, успіху нашої держави. Наголошую, ми не повторимо помилок минулого. Новопостала Православна Церква України яскравий приклад єдності наших зусиль. Тільки у єдності – наша сила та наша перемога», - впевнений Петро Порошенко.

Глава держави подякував Черкащині, де уже шість громад перейшло до української церкви.

«Люди сміливо та впевнено роблять свій вибір попри тиск з боку Московського патріархату. Бути серед перших – завжди важко. Ці люди потребують нашої підтримки. Але ми з вами знаємо, що неправда і давні забобони швидко розсіються, а залишиться з Божою допомогою створена українська церква і вдячність народу тим, хто її творив», - зазначив Президент. Він запевнив, що релігійні громади самі будуть вирішувати змінювати їм приналежність чи ні, і вибір кожної людини та парафії буде захищений. «Ті, хто захоче, якщо це буде їх впевнений вибір - залишаться з Московським патріархатом. Якщо їм до вподоби йти до церкви, де служба Божа починається з молитви за Кирила, який молиться за російську владу і військо, який присутній на колегії Міністерства оборони РФ, де планується як вбивати українців, який бере участь в Раді безпеки РФ, то це їх вибір. Україна демократична держава, і ми будемо захищати і їх право», - додав Петро Порошенко.

Президент привітав вчорашнє рішення Верховної Ради щодо закону, який впорядковує механізм переходу релігійних організацій та процедуру їхньої державної реєстрації.

«Хотів би наголосити – провокації з боку Москви щодо автокефалії української церкви були і, на жаль, продовжуються тепер. Мета ворога, навпаки, створити конфлікти навколо переходів, протиставити частину громад одна одній, знову випробувати на міцність нашу єдність. Наполягаю, що зроблю все необхідне, щоб зберегти релігійний мир і забезпечити виключно мирний процес, як це власно кажучи відбувається і тепер», - зазначив Президент.

«Дуже вони чекали, що хтось почне захоплювати Лавру. Ні. Ми йдемо з любов’ю і миром. Дуже вони чекали, що хтось, якісь націоналісти, почнуть захоплювати храми. Не дочекаються. Ми вже добре вивчили уроки», - додав Глава держави.