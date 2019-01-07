Президент на подячному молебні за отримання Томосу про автокефалію ПЦУ: Єдність – це те, чого зараз вкрай потребує Україна

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Вінницької області взяв участь у подячному молебні за отримання Томосу про автокефалію та утворення Православної Церкви України. Молебень відправили Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та Митрополит Вінницький і Барський Симеон у Спасо-Преображенському Кафедральносу Соборі Вінниці. До Собору було внесено Томос про автокефалію Православної Церкви України.

Після молебня Глава держави звернувся до присутніх у Соборі і привітав всіх із різдвяними та новорічними святами, відзначивши, що цього року ці святкові дні особливі. «Світлі дні Різдва Христового є одними з найщасливіших у році. Але цього року Різдво ми святкуємо по-особливому, бо Господь дарував нам величезний подарунок, про який покоління українців століттями молилися. Але саме нам з вами випало щастя бути свідками… Ні не свідками, бути учасниками процесу створення об’єднаної, автокефальної, помісної, ключове слово – української, святішої церкви», - сказав Петро Порошенко.

Президент нагадав всі етапи процесу створення Православної Церкви України. Він зауважив, що переговори з цього питання зі Вселенським Патріархатом проводилися тривалий час. Петро Порошенко особливо подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за рішучість, сміливість, віру і мудрість, які Його Всесвятість продемонстрував у вирішенні цього питання. «Незважаючи на шалений тиск з боку Російської Федерації – країни-агресора, прямі погрози, погрози йому, погрози церкві, він це зробив», - сказав Петро Порошенко.

«Як віруюча людина хочу наголосити – без Божої допомоги це було б неможливо», - наголосив Президент. Він зазначив, що ієрархи церков продемонстрували єдність у цьому питання, підтримавши відповідне зварення до Вселенського Патріарха про надання автокефалії українській церкві.

«Я хочу подякувати Його Блаженству владиці Епіфанію, від щирого серця хочу подякувати людині, яку я претендую на розкіш називати своїм другом, владиці Симеону, владиці Олександру і всім ієрархам, які є. Хочу подякувати ієрархам українських церков, які прийняли рішення об’єднатися. І Святішому Філарету, і Блаженішому Макарію. Бо об’єднання і єдність – це те, чого зараз вкрай потребує Україна», - сказав Президент.

Глава держави також зазначив, що незважаючи на певний скепсис, утворення української церкви з історичної точки зору відбулося миттєво, за дні або тижні.

«Я приїхав сюди із словами подяки кожному з вас за ту молитву, бо без молитви це все було б неможливо, за ту віру, яку ви демонстрували, подякувати за вашу підтримку владиці Симеону… Без вашої підтримки жодними адміністративними методами це зробити просто неможливо», - сказав Петро Порошенко. Він також подякував за те, що на сьогоднішній день Вінниччина займає перше місце за кількістю парафій, які вирішили приєднатися до ПЦУ.