Президент на Волині: Вступ до ЄС і НАТО – це високий рівень безпеки та високі соціальні стандарти життя українців

Президент Петро Порошенко наголошує на важливості закріплення у Конституції стратегічного курсу України на вступ до Європейського Союзу і НАТО та очікує остаточного рішення Парламенту з цього питання вже в лютому. Про це Глава держави сказав на зустрічі з представниками бізнесу та громадськості Ківерцівського району Волинської області.

«Я дуже дякую, що і Верховна Рада підтримала звернення українського Президента щодо змін до Конституції і закріплення в українській Конституції вимоги, зобов’язання для всіх гілок влади – для українського Президента, для українського Прем’єра, для українського Уряду, для українського Парламенту робити все можливе, для забезпечення вступу України в ЄС і НАТО», - сказав Петро Порошенко.

Президент підкреслив важливість закріплення цього курсу як незворотного. «І ніхто більше не має можливості затягнути нас в Російську імперію чи щось подібне нове на кшталт Радянського союзу», - сказав він.

Глава держави подякував Верховній Раді за підтримку двічі конституційною більшістю рішень про спрямування до Конституційного Суду законопроекту змін до Конституції та прийняття у першому читанні відповідного законопроекту.

«І дуже сподіваюсь, що на початку лютого Парламент продовжить цю надзвичайно важливу місію і ці зміни до Конституції будуть остаточно прийняті», - сказав він.

«Я хотів би підкреслити, що це не є декларацією, як дехто каже про Томос, і зараз зміни до Конституції. Це не є піар. Це дуже важливе політичне рішення – української влади і українського народу», - наголосив Президент.

За словами Петра Порошенка, це демонстрація нашої єдності і незмінності політики всередині і назовні країни. «І ми знаємо, що треба робити – досягнення миру, економічне зростання і підвищення соціальних стандартів уже в найближчий час це є абсолютна реальність», - сказав він.

Президент зазначив: «НАТО – це про безпеку кожного громадянина. Не лише захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, не лише захист кожного клаптика української землі на фронті, а й безпека всередині держави. Щоб кожна людина, коли виходить на вулицю відчувала себе безпечно. Бо реформа сектору оборони і безпеки включає в себе все це».

«І Європейський Союз. А про що Європейський Союз? Про рівень життя, про те, щоб зростали до рівня європейських країн стандарти життя українців», - додав він.

«І проведені реформи і зростання економіки дає всі підстави для того, щоб ми рішуче рухались вперед і захистили рівень життя українців», - зауважив Президент.