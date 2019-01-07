Президент на Житомирщині: Першим пріоритетом в 2019 році буде підвищення рівня соціальних стандартів

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Житомирщину зустрівся з мешканцями Станишівської об‘єднаної територіальної громади та обговорив з ними перші результати та подальші перспективи розвитку громад в рамках загальнодержавної реформи децентралізації. «Децентралізація - реформа, яка безпосередньо має відношення до громад», - сказав Президент.

Глава держави наголосив, що децентралізація визнана однією з успішних реформ. «Пишаюся тим, що вперше з урахуванням субсидій і субвенцій місцеві бюджети перевищили бюджет державний. Це правильно – гроші мають бути ближче до людей», - зауважив він.

Президент наголосив, що нині проводяться реформи, які не проводилися попередні 23 роки. За його словами, за рахунок децентралізації місцеві громади отримали фінанси і повноваження необхідні для зміни якості життя мешканців міст та сіл. Зокрема, вони мають можливість будувати та ремонтувати школи і дитячі садки, проводити освітлення вулиць та ремонтувати дороги, реалізовувати інші соціальні проекти.

«З першого січня встановлена нова мінімальна заробітна плата майже на 500 грн більша – було 3 700 грн, а зараз 4 171 грн. Першим пріоритетом в 2019 році буде підвищення рівня соціальних стандартів», - також наголосив Глава держави.

«Десь кажуть, що армія – це піар. Десь кажуть, що децентралізація – це піар. Хтось каже, що світова коаліція на підтримку України – це піар. Хтось каже, що Томос – це піар. А чому ж ви такий піар не робили? Чого ж ви до людей не йшли? Чого ж ви не змінювали державу? Бо нам зараз під час війни це робити набагато важче. Але ми це робимо. І ніхто нас не зупинить», - наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що 2019 рік буде також роком перемог. «Ми виборюємо мир. Зараз багато, хто обіцяє мир. Але вони принесуть не мир, а поразку, капітуляцію України, сдачу України. І тоді дарма гинули наші хлопці. Ми говоримо про мир на умовах національних інтересів України», - наголосив Петро Порошенко, додавши, що це включає виведення російських військ та озброєння, звільнення української території, відновлення контролю над кордоном.

За словами Президента, для цього потрібно вірити в Україну і зберігати єдність.