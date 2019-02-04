Президент наголошує на повній підтримці в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун 

«Я хотів би висловити свою позицію як Президента стосовно сьогоднішнього судового рішення. Хочу наголосити, що я як Президент коментувати рішення суду по закону не маю права. Хочу наголосити на тому, що пані Супрун має повну підтримку Президента України», - зазначив Глава держави під час виступу на щорічному прийнятті компаній-членів Американської торговельної палати в Україні. Зокрема, Президент Американської торгової палати Андрій Гундер під час виступу висловив занепокоєння сьогоднішнім рішенням суду щодо в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. «Ми не маємо стояти осторонь. Зараз надважливо разом і Уряду, і бізнесу підтримати людину, яка змогла реалізувати одну з найбільш прогресивних реформ та зменшити рівень корупції в сфері», - зазначив він.

«Я дуже ціную, що ми разом з пані Супрун зробили. Разом з Урядом, разом з Парламентом зробили в напрямку медичної реформи. Я дуже ціную ту допомогу, яку я як Президент отримую в питаннях запровадження сільської медицини», - особливо підкреслив Петро Порошенко.

Він також зазначив: «Значною мірою успіхи, коли Україна піднялася зі 153 місця у рейтингу Doing business на 71-ше і ми точно подовжуємо рухатися далі – це досягнення нашої спільної команди. І я дуже ціную, що 10 сходинок, на які Україна піднялася у рейтингу Transparency International – це досягнення нашої спільної команди».

Глава держави також наголосив, що пишається тим, що започаткував судову реформу в Україні. «Перша інстанція ще не пореформована. Але я не маю жодного сумніву, що реформований Верховний суд встановить істину», - зауважив він.

«Хочу наголосити і нагадати, що питання громадянства відноситься до виключної компетенції Президента України. Я нещодавно мав зустріч з пані Уляною. Наголошую, пані Уляна є громадянкою України, відповідно до Указа який підписав Президент Украіни Петро Порошенко про надання їй українського громадянства», - підкреслив Президент.