Президент наголошує на важливості розвитку АПК: Україна входить до десятки світових лідерів виробників зерна

Президент Петро Порошенко наголошує на стратегічній важливості для розвитку економіки України агропромислового комплексу України, який має великі конкурентні переваги в світовій економіці. Про це він заявив під час Всеукраїнського громадського форуму «Відкритий діалог». При цьому Глава держави підкреслив, що «сьогодні ми вже можемо ставити собі ті завдання, які ще вчора видавалися би порожніми обіцянками».

«Ми можемо вийти на лідерські позиції у секторах економіки, де Україна вже має певні конкурентні переваги щодо інших країн. Вони стануть точками опори, від яких відштовхнемося вперед. Вони принесуть кошти для того, щоби забезпечити відчутне підвищення рівня життя людей», - наголосив Президент.

«Минулого року Україна зібрала понад 70 мільйонів тон зерна. Це – наш абсолютний рекорд. Ніколи до цього Україна не збирала такий врожай. Колгоспна система радянських часів навіть мріяти не могла про такі показники. До речі, в голові не вкладається, як при такому потенціалі можна було організувати Голодомор?», - зазначив Президент.

Глава держави підкреслив, що Україна стабільно входить до десятки найбільших світових виробників зерна і до трійки найпотужніших його світових експортерів.

«Зараз, я на цьому професійно наголошую, є всі можливості аби суттєво збільшити нашу частку на світовому ринку зерна. Я казав, що щорічно кількість населення Землі збільшується на 80-90 млн людей за рік. І усі хочуть їсти. Ми маємо абсолютно чіткі перспективи нашого руху вперед», - наголосив Петро Порошенко.

Президент також зазначив, що минулого року Україна з’явилася у десятці найбільших світових постачальників молочної продукції та традиційно займає перше місце з експорту соняшникової олії. Україна забезпечує більше половини її світового експорту. При цьому Глава держави підкреслив, що в експорті АПК зростає частка переробленої продукції. «Ми впевнено опановуємо європейський ринок завдяки Угоді про асоціацію та зону вільної торгівлі»,- наголосив Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що прибутковість агропромислового комплексу напряму буде відображатися у реалізації соціальних проектів безпосередньо на селі, зокрема таких як будівництво амбулаторій та закупівля автомобілів для них.

«Прибутковість агропромислового комплексу через механізм децентралізації буде втілюватися у вагомі соціальні проекти на селі. Зараз триває будівництво близько п’ятисот амбулаторій. І для них вже закупили автомобілі. Але це лише частина великого проекту із розвитку сільської медицини», - сказав Президент та нагадав, що ця ініціатива стала можливою за рахунок коштів, які Генеральна прокуратура конфіскувала у представників попередньої влади. «Вкрадені гроші повернулися до державної скарбниці», - сказав Президент.