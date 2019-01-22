Президент нагородив військових, які захищають суверенітет України на Донбасі

Президент Петро Порошенко підписав Указ про відзначення державними нагородами 88 військових. Серед нагороджених 67 військовослужбовців, що отримали поранення, посмертно нагороджено 21 військовослужбовця.

Захисники відзначені за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності під час виконання завдань в операції Об’єднаних сил в Донецькій і Луганські областях.

Зокрема, орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримали старший лейтенант Максим Єрмохін та молодший лейтенант Денис Лошкарьов посмертно.

Орденом «За мужність» ІІ ступеня нагороджено старшого сержанта Миколу Лівітчука. Військовий виконує завдання в зоні бойових дій. 15 жовтня 2018 року він отримав осколкове поранення, однак не залишив позицію для отримання медичної допомоги і відкрив вогонь у відповідь в бік противника. Внаслідок прицільного вогню було вбито навідника та кулеметника великокаліберного кулемету «Утьос» противника.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня отримали 39 військових, з них посмертно – 18 захисників. Серед нагороджених старший матрос Павло Кравець. 31 травня 2018 року п’ятеро військових в результаті обстрілу противника отримали осколкові поранення. Павло Кравець почав надавати першу медичну допомогу пораненим, під його керівництвом і допомогою була здійснена евакуацій військових до безпечного місця. Під час огляду лікарів було виявлено, що Павло Кравець також отримав два осколкових поранення.

Ще двох військовослужбовців посмертно відзначено орденом Данила Галицького.

Також медаллю «За військову службу Україні» нагороджено 3 військових, медаллю «Захиснику Вітчизни» - 41 захисника.