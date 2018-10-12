Президент: Наша армія здатна зупинити агресора і є ключовим елементом творення держави

«Нашу європейськість українцям доводиться захищати високою ціною. Україна вже, нарешті, має армію, яка здатна зупинити агресора», - наголосив Президент Петро Порошенко під час виступу на церемонії посвяти в курсанти Херсонської державної морської академії поповнення 2018 року, в ході робочої поїздки на Херсонщину.

Глава держави зазначив, що нову українську армію всі мали можливість побачити під час військового параду на честь 27-ї річниці нашої незалежності. «А я вчора переконався на Донбасі під час навчань, де військово-морські сили відбивали напад умовного противника із застосуванням бронетехніки, винищувачів, бомбардувальників, штурмових ударних гелікоптерів, морської піхоти, сил Національної гвардії, прикордонників. Вони продемонстрували дуже високу професійність. А також вчора в Широкино, за 650 метрів від ворожих позицій, де морська піхота України тримає оборону і зупиняє агресора», - розповів він.

Глава держави особливо підкреслив, що українська армія звільнила більшу частину території Донбасу, яка була окупована навесні 2014 року; локалізувала конфлікт і є запорукою повернення політико-дипломатичним шляхом Донбасу в Україну і України на Донбас.

«Це так важливо, тому що завтра ми будемо святкувати День захисника України. Це перестало бути святом хлопців лише за гендерною ознакою. 55 тисяч дівчат зараз служать в лавах Збройних Сил України. Я, користуючись нагодою, хочу привітати всіх захисників Вітчизни, які міцно тримають зброю в руках», - наголосив Петро Порошенко.

«З такими героями, з такою мужністю і відвагою, які притаманні нашим захисникам, Україна здатна подолати будь-які виклики і загрози, які випали на її непросту долю», - наголосив Петро Порошенко.

«Сильна армія – це наш з вами обов’язок перед прийдешніми поколіннями українців, у цьому наша шана світлій пам’яті борців за українську незалежність. Боєздатна армія – один із вагомих чинників, які дозволяють нам вести справді суверенну політику, політику незалежності, мати імунітет від будь-якого тиску ззовні. І захищатися проти п’ятої колони всередині держави», - додав Президент.

«Армія є ключовим елементом творення держави. Сильна, могутня, патріотична», - констатував Петро Порошенко.