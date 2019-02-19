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Президент: Наша стратегія – перетворити Україну на регіонального лідера, невід’ємну складову європейської цивілізації та безпеки

23 лютого 2019 року - 14:20

Під час виступу на Раді регіонального розвитку Львівщини Президент Петро Порошенко  наголосив, що бачить своїм завданням перетворення України на регіонального лідера та важливу складову європейської системи безпеки.

«Наша стратегія –  перетворити Україну на регіонального лідера. Наша стратегія на невід’ємну складову європейської цивілізації та наріжний її елемент – безпеку», - підкреслив Петро Порошенко.

Він нагадав, що брав участь у Мюнхенській безпековій конференції та виступав з доповіддю щодо ситуації на окупованих територіях України на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку. «Чітко наголосили, що без безпеки України не може бути безпеки Європи», - зауважив Петро Порошенко.

Президент також зазначив, що ще одне підтвердження цьому було отримано, коли він з Головою Верховної Ради, за присутності Уряду, народних депутатів, українських військових, підписав зміни до Конституції Україні щодо закріплення стратегічного курсу нашої держави на членство в ЄС та НАТО. Він зауважив, що перед цим підписанням в українському Парламенті виступив Президент Європейської Ради Дональд Туск. «Наскільки велика віра в Україну звучала в його виступі», - зазначив Петро Порошенко, та додав, що Дональд Туск закликав нас не вірити тим, хто каже, повернення України в Європу неможливе.

«Ми просто маємо ставити перед собою великі цілі і тоді єдність нашого народу, впевненість у своїх силах і впевненість у правильності обраного шляху призведуть нас до перемоги», - зазначив Глава держави

Президент підкреслив: «Запорукою успіху  буде чіткий план розвитку економіки, залучення інвестицій у галузі, які стануть потенційними точками прориву для економіки. Там, де у нас є потужні конкурентні переваги».

«Мова йде про агросектор, мова йде про IT-сектор, мова йде про промисловість і індустріалізацію, мова йде про інфраструктурні потужні проекти та мова йде про туризм. Інвестиції у ці сфери, я не маю жодного сумніву принесуть великі кошти… це дозволить створити нові робочі місця. І це дозволить так само, як і складова децентралізації, відчутно підвищити рівень життя людей», - зазначив Петро Порошенко.

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