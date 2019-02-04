Президент: Наше економічне партнерство з ЄС та США – співпраця у вимірі єдиного євроатлантичного простору

Під час участі у щорічному прийомі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні Президент Петро Порошенко наголосив, що попри удар, який завдала Росія по економіці України, «нам вдалося вистояти і відкрити нові ринки». При цьому він наголосив, що вирішальну роль в цьому зіграла Угода про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом разом із значною активізацією торговельних відносин зі США.

Президент підкреслив, що Російська Федерація в порушення усіх норм міжнародного права завдала сильний удар по економіці України через війну і окупацію частини української території, коли було втрачено близько п'ятої частини промислових підприємств. Росія закрила для українських товарів свій ринок і «не дає нам експортувати ні в Середню Азію, ні на Близький Схід, ні навіть до Китаю». Він додав, що розрахунок російської влади полягав в тому, щоб в Україні зупинилися тисячі підприємств, особливо східної частини нашої країни.

«Але завдяки Угоді про асоціацію, завдяки поглибленій і всеохоплюючій зоні вільної торгівлі Україні відкрився європейський ринок – найбільший і найнадійнішій ринок в світі», - сказав Президент. Він зауважив, що брав безпосередню участь в підготовці цих важливих документів. «Нікому в голову не прийде оголошувати ембарго чи ставити політичні умови для того, щоб вплинути на політичні процеси в нашій державі», - особливо відзначив Петро Порошенко надійність та стабільність економічної співпраці України з Євросоюзом.

«За чотири роки експорт до країн Європейського Союзу у фізичному обсязі і грошовому вимірі зріс на 55%. Економіка вистояла, економіка дванадцять кварталів поспіль продовжує зростати. І це власне, лише тепер і зараз відкриває можливості для зростання рівня життя людей», - сказав Президент. При цьому він підкреслив важливість підняття заробітної плати та інвестування і підвищення продуктивності праці. «Це наше спільне завдання і бізнес це має розуміти. Україна не буде більше країною дешевої робочої сили. Ми маємо інші конкурентні переваги», - додав Петро Порошенко.

«У цьому зв’язку ще більшого значення набуває зона вільної торгівлі з Євросоюзом, яка стала також і трампліном для виходу на інші ринки. Якщо товар чи послуга продаються в ЄС, вона точно буде цікава для багатьох країн світу», - підкреслив Президент.

Глава держави зауважив, що сьогодні частка ЄС в структурі нашого експорту складає 42,6%, а частка РФ - 7,6%. «І це не тому, що ми якимось чином втручаємося в діяльність бізнесу. Життя чітко розставило усі крапки», - зазначив Петро Порошенко. Він також повідомив, що у 2018 році Україна продала товарів до країн Євросоюзу більше, ніж будь коли за часи незалежності і стала п’ятим за обсягом експортером агропродукції до Євросоюзу.

Президент також повідомив, що за 2018 рік експорт українських товарів до США зріс понад 25%, а за п’ять років він подвоївся. Імпорт збільшився з 1,9 мільярдів доларів до 2,9 мільярдів доларів. Він навів приклади успішної реалізації конкретних і амбітних проектів в різних сферах: від ядерної енергетики, постачання вугілля до масштабних проектів в транспортній галузі, зокрема й постачання локомотивів General Electric.

«А найголовніше – наше економічне партнерство з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки ми розглядаємо як співпрацю у одному з дуже важливих вимірів єдиного і цілісного євроатлантичного простору. Україна є його невід’ємною частиною, цього євроатлантичного простору. І ми прагнемо водночас і в Євросоюз, і в НАТО, бо це є наша спільна цивілізація», - підсумував Глава держави.