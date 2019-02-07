Президент назвав ключові напрямки для інвестицій: Сьогодні вже очевидно — не інвестувати в Україну неможливо

Президент Петро Порошенко назвав кілька ключових напрямків, в які варто інвестувати, під час виступу на 15-й щорічній конференції інвесторів Dragon Capital.

«Сьогодні вже очевидно — не інвестувати в Україну неможливо», — сказав Глава держави.

«Курс вже точно дає нам можливість на середньострокові і довгострокові інвестиційні прогнози. Ми впевнені в тому, що маємо найбільший обсяг міжнародних резервів – зараз наші резерви більші, ніж до війни. І я хочу наголосити – ми з впевненістю дивимося у наше майбутнє. Ніхто нас не зупинить», — заявив Петро Порошенко.

Президент нагадав про останні домовленості щодо інвестицій в Україну. Зокрема, про підписані під час останнього економічного форуму в Давосі угоди – на 200 мільйонів доларів для інвестицій в малий та середній бізнес в Україні та підписані документи щодо інвестицій у відновлювану енергетику на суму понад 450 мільйонів доларів. «Сума Чакрабарті, мій друг і великий друг України, назвав Україну майбутнім регіональним лідером в системі відновлюваної енергетики», — зауважив Глава держави.

Також серед привабливих для інвестицій галузей, на думку Петра Порошенка, є розвиток аграрного сектору. Він нагадав, що минулого року Україна зібрала рекордний у своїй історії урожай — 70 мільйонів тонн зерна. «Ніколи ми не мали таких кількостей. І сьогодні, коли ми увійшли в десятку найбільших виробників і в трійку найбільших експортерів – Україна стала потужним гравцем на цьому ринку. Але моє принципове завдання, і я впевнений в тому, що ми вийдемо на це – це є переробна промисловість. І аграрний сектор має експортувати продукцію з високою долею переробки. Для цього є всі, безумовно, умови», — переконаний Президент.

Наступним важливим напрямком Глава держави назвав інвестиції в IT-сектор. «Уже сьогодні Україна має 150 тисяч працівників IT-сектору з надзвичайно високою заробітною платою, з формуванням середнього класу. Але я наголошую на тому, що це буде зростати і вже через півтора роки ми очікуємо, що ця кількість зросте до 200 тисяч», — сказав він.

Також Петро Порошенко переконаний, що одним із напрямків розвитку України буде використання її вигідного географічного положення і розвиток української логістики. На його думку розвиток портів, української залізниці, створення унікальних можливостей для транзиту — точно виправдають інвестиції у цей напрямок. Так само, як і залучення новітніх технологій та інвестицій у розвиток машинобудування.

У цьому контексті Президент зазначив, що є питання забезпечення кількості і якості робочої сили в Україні, адже завдяки безвізовому режиму українські громадяни нині мають можливість «вільно подорожувати і знаходити собі роботу в ЄС». Вихід з такої ситуації, на переконання Петра Порошенка, полягає у підвищенні заробітної плати та боротьбі з бідністю. «Створення висококваліфікованих з високою продуктивністю робочих місць. І я дуже щасливий тому, що інвестиції, які заходять в Україну, сьогодні яскраво демонструють — ми 100% досягнемо поставленої мети», — сказав він.

«І ще дуже важливо розвиток туризму. В середньому в світі туризм складає 10% ВВП. У нас поки що 1,5%. Моя мета і моє завдання найближчі п’ять років кількість туристів, які відвідають Україну, довести до 30 мільйонів», — також заявив Президент зауваживши, що це має бути не лише коштом міст-мільйонників, які сьогодні вже стали дуже популярними у світі.

«Я хочу, щоб в Україні не було периферії й щоб іноземні туристи і українські туристи дізналися яка чарівна наша країна», — додав він.

«Наша стратегія диктує нам необхідність чітко визначити пріоритети і зробити акцент саме на цих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції. Вони стануть точками прориву, вони забезпечать і підштовхнуть нас вперед. Вони принесуть кошти для того, щоб забезпечити відчутне підвищення рівня життя людей», — резюмував Глава держави.