Президент новообраним членам ЦВК: Впевнений – майбутні вибори будуть чесними, прозорими, повністю відповідатимуть міжнародним європейським стандартам

Президент Петро Порошенко привітав новообраних членів Центральної виборчої комісії, зауваживши, що Верховна Рада прийняла мудре рішення, проголосувавши за достойних кандидатів. Глава держави вручив посвідчення новим членам Центрвиборчкому. На зустрічі також були присутні глави дипломатичних представництв іноземних держав.

«Впевнений в тому, що майбутні вибори будуть дуже високо конкурентними, чого, власне кажучи, ми добивалися: чесність, прозорість, рівність можливостей щодо участі у виборчих процесах, повна відповідність міжнародним європейським стандартам», - наголосив Глава держави та підкреслив, що це все накладає на членів ЦВК додаткову відповідальність. Він нагадав, що це будуть перші вибори після підписання і ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС, де зазначені відповідні норми щодо гарантування європейських принципів захисту волевиявлення громадян.

«Чому це так важливо? Україна зараз знаходиться на порозі надзвичайно важливого передвиборчого циклу – в 2019 році ми маємо президентські та парламентські вибори, в 2020 році – місцеві вибори», - наголосив Петро Порошенко. Він додав, що в наступні два роки Україну очікує виборчий процес на всіх рівнях.

«Щодо президентських виборів окремими політиканами створюються невиправдані завищені очікування. Хочу нагадати, що відповідно до Конституції в Україні зараз парламентсько-президентська модель, і Президент відповідає за сфери зовнішньої політики і оборони. І в цих умовах вибори Президента надзвичайно важливі. Весь соціально-економічний блок – це питання щодо парламентських виборів, коаліційного формування Уряду», - зауважив Петро Порошенко. Саме тому, за його словами, надзвичайно важливо, якими будуть Уряд і коаліція.

Крім того, Глава держави підкреслив, що в умовах децентралізації і реалізації президентської програми, коли 51% зведеного бюджету складають місцеві бюджети і відбулося максимальне наближення місцевої влади і громади, важко недооцінити значення місцевих виборів.

«Хотів подякувати, що вибори президентські та парламентські 2014 року, і вибори місцевих рад 2015 року були проведені в повній відповідності з вимогами забезпечення вільного волевиявлення громадян…і висловити сподівання, що вибори 2019-2020 років будуть тримати ще більш високо планку у забезпеченні прозорості виборчого процесу», - наголосив Президент.

Глава держави нагадав, що чотири роки тому «знаходився під великим тиском, що необхідно скасувати вибори, необхідно запровадити воєнний стан, необхідно обмежити конституційні і виборчі права українського народу». «Дуже задоволений, що ми не пішли цим шляхом. Це був шлях фактично країни-агресора, який хотів мати сценарій так званої «нелегітимної української влади» і яка б не пройшла підтвердження прозорими виборами», - додав Президент.