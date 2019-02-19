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Візит Президента до США для участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН
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Президент передав Генеральному Секретарю ООН листи-звернення українців щодо сприяння у звільненні українських моряків

20 лютого 2019 року - 20:25

Президент передав Генеральному Секретарю ООН листи-звернення українців щодо сприяння у звільненні українських моряків

Президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту до США провів зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Глава держави передав Генсеку ООН звернення від десятків тисяч українців, підписані в тому числі Володимиром Жемчуговим, Ігорем Гордійчуком, Адою Роговцевою, Ігорем Козловським, Вадимом Свириденком, з проханням посилити тиск на Росію для звільнення з полону українських моряків та використати можливості, надані Генсеку Статутом ООН, у вирішенні цієї проблеми.

«Українці, які збирали підписи на підтримку наших моряків, просили мене передати вам ці звернення, враховуючи вашу важливу роль і можливості у звільненні наших моряків, яких було затримано з порушенням усіх міжнародних норм. Це наполегливе прохання», - звернувся Президент до Генерального секретаря ООН та зазначив, що тисячі листів були зібрані за лічені дні.

Співрозмовники відзначили символічність дебатів у ГА ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, що відбулися у 5-ту річницю російської агресії проти України.

Петро Порошенко та Антоніу Гутерріш обговорили наступні кроки з метою забезпечення виконання відповідних резолюцій ГА ООН щодо територіальної цілісності України, ситуації з правами людини в Криму, а також демілітаризації півострова.

Окрема увага була приділена перспективам розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі, а також процесу звільнення українських політичних в’язнів.

Співрозмовники підтвердили готовність щодо продовження активної взаємодії з метою надання гуманітарної допомоги постраждалому цивільному населенню Донбасу та внутрішньо переміщеним особам.

У цьому контексті Президент України та Генеральний секретар ООН привітали створення Об’єднаного фонду гуманітарної допомоги ООН з метою мобілізації додаткових фінансових ресурсів для гуманітарного реагування в Україні.

Петро Порошенко подякував, що ООН передбачає виділити на цілі гуманітарної операції 162 млн доларів з метою допомоги найбільш вразливим верствам населення на Донбасі.

 

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Візит Президента до США для участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН

20 лютого 2019 року - 17:28
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