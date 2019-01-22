Президент Петро Порошенко оголосив своє рішення вдруге балотуватися на посаду Глави держави

Під час Форуму «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» Президент Петро Порошенко оголосив своє рішення вдруге балотуватися на посаду Президента України.

«Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду Президента України. Прошу у виборців мандата на те, щоб гарантувати незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції, гарантувати незворотність нашої незалежності», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив, що робить це для того, щоб «відновити територіальну цілісність країни і принести вигідний Україні мир, щоб завершити побудову сильної успішної держави, здатної забезпечити порядок, добробут і безпеку кожного українця».

«Бо добробут, безпека і порядок – не менш важливі, ніж армія, мова, віра. Щоб над міцним фундаментом, який ми заклали за п’ять років, звести добротні стіни та надійний дах», - наголосив Президент.

Водночас Петро Порошенко зауважив: «У моїй президентській роботі траплялося різне: успіхи і невдачі, точні розрахунки і помилки, приємності і прикрощі, радості й печалі, чесноти і недоліки. Слава Богу, є чим пишатися і, ніде правди діти, є за що вибачатися. Але кожен мій крок, вдалий чи ні, ніколи не суперечив стратегії на повний розрив з колоніальним минулим, на власний шлях України, на цивілізаційний союз з Європою».

«Не маємо права зупинитись на півдорозі. Місія нашого покоління – довести до успішного завершення побудову міцної української держави, яка б стала наочним свідченням, що прагнення багатьох українців та жертви в ім'я великої державницької ідеї не були марними. Яка б стала втіхою для тих, хто поклав на цей вівтар своє життя. І комфортною домівкою для всіх нас і наших нащадків», - зазначив Петро Порошенко.

«То хай же буде тепер так, як розсудить український народ. Народ, з яким я йшов непростим шляхом упродовж п'яти років. Частиною якого завжди був, є і буду. Буду і у спалахах Майдану, і разом з воїнами на передовій; відвідуючи найвіддаленіші громади в областях, і під час важливих доленосних зустрічей», - додав він.

Президент подякував своїй дружині дітям та всій родині за підтримку протягом всього цього часу: «Я безмежно вдячний своїй родині, бо завдяки підтримці, завдяки розумінню, завдяки любові почуваю себе щасливою людиною навіть у моменти, коли в роботі невимовно важко».

«Завершуючи п’ятирічну каденцію, стартую знову заради збереження стратегічного курсу на Європейський Союз та НАТО, курсу на перетворення України у велику успішну країну щасливих людей. Разом ми переможемо»,- сказав Президент.