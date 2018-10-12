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Президент підписав Указ «Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи»

24 жовтня 2018 року - 11:33

Президент підписав Указ «Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи»

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи».

Указ видано з метою належного відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи, у зв'язку з п'ятою річницею початку масових акцій громадського протесту, що відбулися під час Революції Гідності у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, вшанування громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Актом доручено Кабінету Міністрів України утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи, затвердити і забезпечити виконання відповідного плану заходів.

Окремо визначено завдання Уряду вжити разом з Київською міською державною адміністрацією невідкладних заходів щодо забезпечення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності обладнаними приміщеннями для розміщення експозицій та зберігання музейних предметів.

Указ містить низку завдань центральним та місцевим органам виконавчої влади, спрямованих на належне відзначення Дня Гідності та Свободи в Україні та за кордоном у 2018 році.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №339/2018

Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи
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