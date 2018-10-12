Президент підписав Закон про запровадження нового військового вітання «Слава Україні! - Героям слава!»

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання «Слава Україні! - Героям слава!».

Законом вносяться зміни до Законів «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», «Про Стройовий статут Збройних Сил України», «Про Національну поліцію», якими встановлюється нове вітання. Документ, зокрема визначає, що на вітання начальника або старшого за військовим званням «Слава Україні!» всі військовослужбовці відповідають: «Героям слава!».

Глава держави повідомив про підписання цього Закону в ході робочої поїздки до Донецької області під час участі в урочистих проводах призовників до лав Збройних Сил України та наголосив, що сьогодні документ вступив в законну силу. Відтепер нове вітання у Збройних Силах та Національній гвардії офіційно запроваджене. «Закон набуває чинності, і хай нас з вами почують всюди - Слава Україні!», - звернувся до призовників Петро Порошенко. Призовники відповіли Главі держави: «Героям слава!».