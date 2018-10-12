Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Заява Президента України у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського Патріархату
Заява Президента України у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського Патріархату

12 жовтня 2018 року - 08:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент призовникам Збройних Сил: Ваше завдання – навчитися боронити державу

12 жовтня 2018 року - 19:02

Президент підписав Закон про запровадження нового військового вітання «Слава Україні! - Героям слава!»

12 жовтня 2018 року - 18:08

Глава держави відвідав передові позиції Збройних Сил та вручив державній нагороди морським піхотинцям

12 жовтня 2018 року - 17:37

Президент перевірив готовність військ до відсічі можливої російської агресії з морського напрямку на Азові

12 жовтня 2018 року - 14:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Запорізької та Донецької областей
Робоча поїздка Президента до Запорізької та Донецької областей

12 жовтня 2018 року - 14:56

Перейти до всіх галерей

Президент підписав Закон про запровадження нового військового вітання «Слава Україні! - Героям слава!»

12 жовтня 2018 року - 18:08

Президент підписав Закон про запровадження нового військового вітання «Слава Україні! - Героям слава!»

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання «Слава Україні! - Героям слава!».

Законом вносяться зміни до Законів «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», «Про Стройовий статут Збройних Сил України», «Про Національну поліцію», якими встановлюється нове вітання. Документ, зокрема визначає, що на вітання начальника або старшого за військовим званням «Слава Україні!» всі військовослужбовці відповідають: «Героям слава!».

Глава держави повідомив про підписання цього Закону в ході робочої поїздки до Донецької області під час участі в урочистих проводах призовників до лав Збройних Сил України та наголосив, що сьогодні документ вступив в законну силу. Відтепер нове вітання у Збройних Силах та Національній гвардії офіційно запроваджене. «Закон набуває чинності, і хай нас з вами почують всюди - Слава Україні!», - звернувся до призовників Петро Порошенко. Призовники відповіли Главі держави: «Героям слава!».

ф

Робоча поїздка Президента до Запорізької та Донецької областей

12 жовтня 2018 року - 14:56
Версія для друку