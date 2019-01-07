Президент підписав Закон щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на неконтрольованій території Донбасу

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене в районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, проведення антитерористичної операції».

Закон передбачає внесення змін до законів України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та «Про виконавче провадження».

Впровадження норм Закону сприятиме узгодженню норм законодавства та реалізації тимчасових заходів щодо недопущення звернення стягнення на активи ПАТ «Укрзалізниця» за зобов’язаннями підприємств залізничного транспорту, що розташовані на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.