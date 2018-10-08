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Президент новообраним членам ЦВК: Впевнений – майбутні вибори будуть чесними, прозорими, повністю відповідатимуть міжнародним європейським стандартам
Президент новообраним членам ЦВК: Впевнений – майбутні вибори будуть чесними, прозорими, повністю відповідатимуть міжнародним європейським стандартам

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Президент підписав Закон щодо посилення захисту українців, ув’язнених незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією або органами влади Росії

10 жовтня 2018 року - 15:52

Президент підписав Закон щодо посилення захисту українців, ув’язнених незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією або органами влади Росії

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення зміни до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Законом змінюється назва бюджетної програми, передбаченої Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, на нову редакцію: «Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування втрат, пов’язаних із їх відвідуванням, надання таким особам та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, виплату державних стипендій імені Левка Лук’яненка».

Зазначені зміни дозволять розширити напрями використання бюджетних коштів, пов’язаних із соціальною реабілітацією, наданням медичних та соціальних послуг і виплатою державних стипендій імені Левка Лук’яненка зазначеній категорії осіб.

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