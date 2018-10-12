Президент підписав Закон щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки», прийнятий Верховною Радою України 2 жовтня 2018 року.

Закон спрямований на посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи.

Законом пропонується включити до переліку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і відповідно мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок бюджетних коштів, дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.