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Президент підписав Закон щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

17 жовтня 2018 року - 17:15

Президент підписав Закон щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки», прийнятий Верховною Радою України 2 жовтня 2018 року.

Закон спрямований на посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи.

Законом пропонується включити до переліку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і відповідно мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок бюджетних коштів, дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

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