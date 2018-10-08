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Президент підписав Закон щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб

9 жовтня 2018 року - 20:52

Президент підписав Закон щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» щодо умов забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб.

Документ сприятиме забезпеченню реалізації права взяття на соціальний квартирний облік осіб з числа внутрішньо переміщених.

Закон розширює перелік категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема таке право надається особам з числа внутрішньо переміщених осіб, що не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території.

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