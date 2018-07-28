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Президент підписав Закон щодо вдосконалення проведення деяких фітосанітарних процедур

2 серпня 2018 року - 12:00

Президент підписав Закон щодо вдосконалення проведення деяких фітосанітарних процедур

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур». Впровадження Закону дозволить гармонізувати українське законодавство у сфері карантину рослин із вимогами законодавства Європейського Союзу.

Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими, зокрема встановлено стягнення штрафу з посадових осіб фітосанітарної лабораторії за порушення ними законодавства України про карантин рослин. Також внесені зміни до Закону України «Про карантин рослин» та запроваджено нові терміни у сфері карантину рослин, зокрема передбачено проведення фітосанітарної експертизи лабораторіями будь-якої форми власності.

Законом також передбачено створення Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій та Реєстру виданих фітосанітарних сертифікатів.

 

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