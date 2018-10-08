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Президент підписав Закон, який підвищує соціальний захист військовослужбовців

10 жовтня 2018 року - 16:06

Президент підписав Закон, який підвищує соціальний захист військовослужбовців

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців».

Реалізація Закону дозволить посилити соціальний захист членів сімей осіб, що загинули після звільнення зі служби внаслідок травм, контузій, каліцтва чи захворювань, отриманих у зв’язку із захистом Вітчизни та дозволить надати їм обсяг прав на отримання одноразової грошової допомоги, яким володіють члени сімей осіб, що померли в статусі військовослужбовця.

Законом передбачається надання права на отримання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, що загинули, або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії, каліцтва в період проходження ними військової служби, або загинули чи померли вже після звільнення зі служби.

Також розширено перелік підстав для отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовцями та надано право на отримання одноразової грошової допомоги членам сімей іноземців та осіб без громадянства, що загинули, або померли після звільнення зі служби внаслідок захворювання, поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час проходження військової служби в Збройних Силах України.

 

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