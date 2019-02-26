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Президент підписав закон, який забороняє представникам країни-агресора бути спостерігачами на виборах в Україні

26 лютого 2019 року - 11:22

Президент підписав закон, який забороняє представникам країни-агресора бути спостерігачами на виборах в Україні

Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчими процесом в Україні», ухвалений Верховною Радою України 7 лютого 2019 року.

Законом вносяться зміни до законів «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори» якими визначено, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Ця заборона також стосується осіб, пропозиції стосовно яких ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

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