Президент підписав Закон, яким створюються економічні передумови для посилення захисту права дитини на належне утримання

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання». Документом вносяться зміни до діючого законодавства, якими передбачається захист прав дітей та їх належного матеріального забезпечення особливо тих, які виховуються в неповних сім'ях.

Законом передбачені особливості впливу на боржників, котрі мають заборгованість зі сплати аліментів для утримання дітей з інвалідністю та дітей, які мають певні важкі захворювання, враховуючи, що невчасна сплата аліментів має особливо негативні наслідки для дітей з цієї вразливої категорії.

Документом встановлено дієвий механізм притягнення до юридичної відповідальності осіб за несплату аліментів та ухилення в подальшому порушників від відбування призначеного стягнення за несплату аліментів.

Законом встановлюється, що несплата аліментів на утримання дитини за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

Зокрема, несплата аліментів на утримання дитини з інвалідністю, та дитини, що хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні чи онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що призвела до виникнення заборгованості, за три місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

Повторне протягом року вчинення цього правопорушення тягне за собою стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на строк від 240 до 360 годин. Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт тягне за собою адміністративний арешт строком до десяти діб.

Також Законом передбачено заходи, що застосовуватимуться до батьків або осіб, які їх замінюють, у разі ухилення ними від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. У таких випадках передбачено попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, у Законі встановлено стягнення за невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини. За таке порушення передбачається накладення штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За таке ж діяння, вчинене повторно протягом року, на особу може бути накладено штраф від 150 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та застосоване тимчасове обмеження того з батьків, з ким проживає дитина, у праві виїзду за межі України та обмеження у праві керування транспортним засобом до виконання рішення.

За умисне порушення встановленого Законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України у разі самостійного вирішення питання про її тимчасовий виїзд тим із батьків, з яким дитина проживає, встановлено штраф від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів.