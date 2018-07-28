Президент підписав Закон, яким встановлено основні принципи та вимоги до органічного виробництва

Реалізація норм Закону забезпечить удосконалення й гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері виробництва та обігу органічних продуктів та сприятиме створенню прозорих умов господарювання, зменшенню недобросовісної конкуренції, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту.

Законом встановлюються основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, засади правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку такої продукції. Також визначено правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначених сферах.