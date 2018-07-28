Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Президент: Мільйони українців очікують на автокефалію Православної Церкви, яка довершить утвердження незалежності України і укріпить міжконфесійний мир
Президент: Мільйони українців очікують на автокефалію Православної Церкви, яка довершить утвердження незалежності України і укріпить міжконфесійний мир

28 липня 2018 року - 10:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента особовому складу і ветеранам Повітряних Сил Збройних Сил України

5 серпня 2018 року - 09:00

Шлях до створення та функціонування Вищого антикорупційного суду повністю відкритий – Президент

2 серпня 2018 року - 13:20

Президент підписав Закон щодо вдосконалення проведення деяких фітосанітарних процедур

2 серпня 2018 року - 12:00

Глава держави підписав Закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти»

1 серпня 2018 року - 15:01

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Урочисті заходи з нагоди відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України
Урочисті заходи з нагоди відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України

28 липня 2018 року - 09:53

Перейти до всіх галерей

Президент підписав Закон, яким встановлено основні принципи та вимоги до органічного виробництва

30 липня 2018 року - 13:24

Президент підписав Закон, яким встановлено основні принципи та вимоги до органічного виробництва

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», ухвалений Верховною Радою 10 липня.

Реалізація норм Закону забезпечить удосконалення й гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері виробництва та обігу органічних продуктів та сприятиме створенню прозорих умов господарювання, зменшенню недобросовісної конкуренції, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту.

Законом встановлюються основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, засади правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку такої продукції. Також визначено правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначених сферах.

Версія для друку