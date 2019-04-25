Президент підпише Закон про мову, щойно він надійде з Верховної Ради

Президент України Петро Порошенко підпише Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», щойно документ надійде з Верховної Ради.

«Підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. Зауважте, що ухвалення закону ми свідомо винесли за рамки виборчої кампанії, бо насправді він не про вибори. Він про мову. Про нашу українську мову», - сказав Глава держави у коментарі щодо ухвалення цього документа.

Петро Порошенко нагадав, що робота над Законом тривала кілька років і за цей час «з нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які би могли тиснути на бізнес». «Текст став гармонійним і збалансованим», - констатував він.

Президент зазначив, що свого час українська поетеса та письменниця Ліна Костенко сказала дуже мудрі слова: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову…».

Він констатував, що за останні п’ять років Україна в питанні розвитку мови «вийшла з передінфарктного стану». «Зробили дуже багато. Українською мовою говорить з нами якісний інформаційний продукт: кіно, книга, радіо і телебачення», - сказав Глава держави.

«Розквіт української мови після століть тотальної русифікації – це місія, яку нам належить звершити. Повага до прав людей, які говорять російською та іншими мовами – це теж важливо. Це – європейська практика, якої ми неухильно дотримуємось і будемо дотримуватися. І люди доволі швидко переконаються, що новий закон на це жодним чином не зазіхає», - також підкреслив Петро Порошенко.

Президент подякував більшості російськомовних громадян за те, що з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови. «Я теж, до речі, вивчив її вже у зрілому віці», - сказав Петро Порошенко.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» ухвалений Верховною Радою 25 квітня. Закон підтримали 278 народних депутатів.