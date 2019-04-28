Президент підпише закон про українську мову та особливо подякував Голові Парламенту за підтримку цього закону

Президент України Петро Порошенко подякував Голові Верховної Ради України Андрію Парубію за підтримку та захист української мови. Зі словами подяки Глава держави звернувся до Андрія Парубія під час зустрічі із представниками культурного, громадського та бізнес середовища Львівщини.

«Звичайно ми забезпечили квоти для української мови, української пісні, української книги, українського культури в цілому. Але нам точно не вистачало закону про мову. І, на жаль, після того, як був прийнятий закон про мову, Президент, що обраний казав, що він ще подумає – чи треба підписувати, чи ні. Але я наголошую, що без Андрія Парубія цей закон точно не був би проголосований», - сказав Президент України.

«Закон про українську мову – це не означає, що ми хочемо «притиснути» будь-яку іншу мову. Це точно не так. Цей закон про те, що ми маємо захистити нашу мову. Бо ніде в світі, крім України, її не захистять», - додав Петро Порошенко.

«Для мене величезна гордість, що на законі про українську мову буде стояти підпис Андрія Парубія, який передає закон, і підпис Петра Порошенка, який цей закон підпише», - зазначив Президент України.

25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», за який проголосували 278 народних депутатів.

