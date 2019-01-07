Президент підпише закон, що гарантує мирні та добровільні переходи парафій до ПЦУ: Створення Православної Церкви України – демонстрація нашої єдності

Президент Петро Порошенко подякував Верховній Раді України та її Голові Андрію Парубію за те, що Парламент підтримав його звернення до Вселенського Патріарха щодо надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України та прийняв необхідну законодавчу базу для того, щоб процес єднання в помісну Православну Церкву України відбувався мирно.

«Днями я підпишу закон, який гарантуватиме винятково мирні та добровільні переходи парафій в чіткій, визначеній законом України процедурі», - зазначив Петро Порошенко під час виступу на Софійській площі з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Президент особливо наголосив на важливості духовного фундаменту нашої незалежності. «Ми твердо знаємо, яким має бути фундамент нашого дому. Ми знаємо, що у нього є ще одна незамінна опора, основа нашої духовної незалежності. Ми не можемо йти обраним нами шляхом, якщо українська православна громада розділена. Маємо позбавити ворога такого інструменту – інструменту послаблення нашої державності – як залежність церкви від Москви, від впливу країни-агресора», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави зазначив: «Створення Православної Церкви України ще раз продемонструвало силу єдності. Ми вкотре пересвідчилися – коли ми єдині, для нас немає нічого неможливого. Те, що роками десятиліттями, століттями здавалося недосяжним – збулося. Прийшов час, щоб на цьому духовному фундаменті, непідвласному жодним підступам ворога, ми продовжили будувати спільний мирний, процвітаючий, спільний для всіх український дім».

«Томос – це ще один символ нашої незалежності і державної, і духовної», - додав він.

Глава держави нагадав слова, з якими Вселенський Патріарх звернувся після підписання Томосу до митрополита Київського і всієї України Епіфанія, а за його посередництвом до українського народу і всього світу: «Дорогий наш брате, цього чудового історичного дня у священному осередку православ’я з нами перебувають князь Володимир, княгиня Ольга, а з ними разом усі нащадки української землі. Всі ті, хто стояв за свої очевидні права; хто завзято боронив їх як окремі права українського народу, як уселюдську справедливість, але також як і права особи».

Президент також нагадав слова митрополита Володимира Сабодана, який закликав до створення єдиної помісної церкви і називав золотоверхий Київ «новим Єрусалимом». За його словами, митрополит «так називав наш Київ і заповідав своєму наступникові об’єднатися з усіма православними України в єдину помісну церкву».

«Варто, щоб до цих слів щирого християнина і патріота нашої землі прислухалися всі, хто сьогодні вирішує, ставати членами Православної Церкви України, чи залишатися в церкві московській», - сказав Петро Порошенко. «Ми хочемо і робимо так, щоб цей вибір і далі відбувався в мирі і спокої, без насильства», - додав він.