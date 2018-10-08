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Президент підпише закон, що запроваджує нове військове вітання «Слава Україні! – Героям слава!»

5 жовтня 2018 року - 16:25

Президент підпише закон, що запроваджує нове військове вітання «Слава Україні! – Героям слава!»

Президент Петро Порошенко повідомив, що підпише ухвалений Парламентом закон «Про внесення змін до статутів Збройних Сил України», яким встановлюється нове вітання у Збройних Силах України «Слава Україні! – Героям слава!». Про це Глава держави сказав на церемонії відкриття після реконструкції нового Пам’ятника учасникам бойових дій у місті Болград в рамках робочої поїздки до Одеської області.

«Трохи більше ніж за тиждень всі ми гідно відзначимо День захисника України. Не 23 лютого, коли нам пропонували відзначати свято країни-агресора. А свій, український День захисника, українського захисника, яким пишається весь український народ», - зазначив Петро Порошенко.

«І до того часу я підпишу ухвалений учора Верховною Радою мій законопроект, який я як Президент запропонував Верховній Раді, щоб внести зміни до військових статутів. І тепер гордо буде лунати над усією Україною наше багатоголосе «Слава Україні!», - підкреслив Глава держави.

 

 

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