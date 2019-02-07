Президент підпише зміни до Конституції щодо визначення стратегічного курсу України на членство в ЄС і НАТО

Президент Петро Порошенко підпише закон про внесення змін до Конституції України щодо визначення стратегічного курсу нашої держави на членство в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору. Про це Глава держави заявив під час виступу на 15-й щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital.

«П’ять років тому я брав участь у вашій щорічній конференції як тоді ще народний депутат України. В ці п’ять років вмістилася ціла епоха. Ми з вами, з нашими партнерами і колегами з усього світу, які є інвесторами в Україну, є учасникам вражаючого транзиту України від постколоніальної країни і частини так званого «русского мира» до держави й суспільства, які готуються, і я впевнений досягнуть критеріїв, які дозволять Україні подати заявку на вступ до Європейського Союзу і підписати План дій щодо членства в НАТО», сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що про серйозність намірів України свідчать зміни до Конституції, які були проголосовані минулого тижня і надають силу Основного закону нашій європейській та євроатлантичній стратегії. «Верховна Рада вже підтримала цю ініціативу Президента і наступного тижня я зміни до Конституції підпишу», - наголосив Петро Порошенко та висловив надію, що це відбудеться публічно. «Це буде надзвичайно важливий етап і крок в історії нашої держави», - зазначив він.

Президент також наголосив, що взяв на себе публічне зобов’язання в 2023 році подати заявку на приєднання до Євросоюзу і отримати План дій щодо членства в НАТО.

Глава держави звернувся до інвесторів та закликав їх підтримати Україну в її євроатлантичних прагненнях. «Ви зараз маєте широкі зв’язки в європейських політичних та ділових колах. І я маю надію, що ви станете лобістами України в цьому важливому стратегічному процесі», - сказав Петро Порошенко.

«По-перше, кожен з інвесторів має прямий меркантильний інтерес: наше приєднання до цих двох міжнародних союзів однозначно покращить інвестиційний клімат в Україні. А, по-друге, ви всі люди, які стоять на європейських цивілізаційних цінностях. Ніхто з вас не хоче, щоб сюди знову прийшла Росія, або Україна повернулася під російське колоніальне ярмо», - також зазначив Президент.