Президент побажав нашій команді ветеранів успіхів на «Іграх нескорених» в Сіднеї

Президент Петро Порошенко відвідав місце розташування Національної збірної ветеранів, яка готується до участі у міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», що відбудуться 20-27 жовтня у Сіднеї в Австралії. Він поспілкувався із членами збірної команди, переможцями національних змагань «Ігри нескорених-2018», їх тренерами та ознайомився з ходом підготовки команди. Петро Порошенко також пообідав разом з нашими спортсменами.

«Я думаю, що це символічно, що наш святковий обід (відбувається – ред.) в День захисника України, День Покрови Пресвятої Богородиці, і в День нашого спільного молебну за нашу незалежну українську автокефальну православну церкву, щоб вона більше з Московії не керувалася», - сказав Президент.

«Я був дуже втішеним, коли тридцять тисяч людей прийшло, відгукнулись на заклик за добу для того, щоб помолитися за Україну», - додав він.

Президент подякував ветеранам-спортсменам за єдність і підтримку. «Ви собі не уявляєте з якою приємністю я згадую Торонто, коли вперше Україна прорвалася на світові змагання «Ігри нескорених», - згадав Президент минулорічну участь у змаганнях нашої збірної ветеранів в Канаді.

Президент та спортсмени-ветерани обговорили можливість проведення у Києві найближчих після Австралії світових змагань «Ігор нескорених».

«У нас є для цього абсолютна більшість умов. Рівень вашого виступу дає нам серйозні амбіції для заявки. Впевнений в тому, що це буде абсолютно реально. За це просто треба поборотися», - сказав Петро Порошенко та зауважив, що говорив із засновником міжнародних спортивних змагань «Ігри нескорених» Принцом Гаррі, «що «після Сіднею в найближчі роки «Ігри нескорених» будуть в Києві». Спортсмени збірної повністю підтримали таку ідею Президента.

Президент також ознайомився з умовами підготовки спортсменів з пауерліфлітнгу в Спортивному ігровому комплексі Міністерства оборони України та поспілкувався з ветеранами.

В зустрічі з «нескореними» також взяли участь Міністр оборони України Степан Полторак та Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інші захворювання під час участі в антитерористичній операції Вадим Свириденко.

«Ігри Нескорених» – міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов`язків. Участь у змаганнях беруть представники країн-членів НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу.

Вперше «Ігри нескорених», засновані британським Принцом Гаррі, пройшли в 2014 році в Лондоні.

Цього року у змаганнях, які відбудуться з 20 по 27 жовтня у Сіднеї, візьмуть участь команди 18 країн: Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Великобританія, США.

У минулому році Україна вперше взяла участь у «Іграх нескорених» в Канаді. Тоді в Іграх змагались 550 військовослужбовців та ветеранів. Наші спортсмен здобули 8 золотих, 3 срібних та 3 бронзових нагороди.