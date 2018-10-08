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Президент подякував усім, хто вірить і молиться за Єдину Помісну Українську Православну Церкву

11 жовтня 2018 року - 19:57

Президент подякував усім, хто вірить і молиться за Єдину Помісну Українську Православну Церкву

Глава держави звернувся до українців у зв’язку із рішенням Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату та подякував кожному, хто боровся і підтримував створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви і надання Українській Церкві автокефалії.

«Я хочу подякувати кожному учаснику Хресної ходи 28 липня і всім українцям, які прагнуть Помісної Церкви і моляться за неї», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави подякував Патріарху Філарету і усім ієрархам УПЦ Київського Патріархату, Митрополиту Макарію та єпископам УАПЦ за «виявлений дух єдності і за одностайне звернення до Вселенського Патріарха». Він привітав обох предстоятелів із тим, що з них сьогодні нарешті знято усі московські звинувачення і Владик визнано канонічними єпископами.

«Я хочу окремо подякувати Верховній Раді України, яка великою кількістю голосів підтримала моє звернення до Вселенського Патріарха щодо створення Єдиної Помісної Православної Церкви і надання Українській Церкві Автокефалії», - додав Глава держави.

«Всі разом -  вклоняємося Його Всесвятості Варфоломію за його турботу про Україну», - сказав Президент та висловив сподівання на швидкий візит Вселенського Патріарха до України. «Ваша Святосте, Україна з нетерпінням чекає Вашого душпастирського візиту до народу, охрещеного за часів рівноапостольного князя Володимира», - зазначив Петро Порошенко.

Президент також повідомив, що звернення до Вселенського Патріарха з проханням надати автокефалію підтримала і група єпископів УПЦ Московського Патріархату. «Вони витримали тиск, шантаж, погрози і залякування, але звернулись зі своїми підписами до Вселенського Патріарха. І це варто визнання», - зауважив Петро Порошенко.  

«Ми сьогодні отримали Автокефалію і після Собору Предстоятель Української Помісної Православної Церкви отримає Томос. Я щиро вітаю вас з цією абсолютно грандіозною історичною подією і дуже дякую за масову підтримку ідеї, час якої настав», - сказав Президент та додав, що «це – велика перемога боголюбивого українського народу над московськими демонами, перемога добра над злом, світла над темрявою».

«Я всіх вітаю з цим великим днем, якого український народ чекав довгих 332 роки. Вітаю вас»,- підсумував Глава держави.

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