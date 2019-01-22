Президент Порошенко може сказати Путіну «ні» - Перший віце-спікер Ірина Геращенко

Уповноважений Президента з питань мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях, Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» підтримала зусилля Глави держави, спрямовані на відновлення української армії, збереження держави, звільнення окупованої частини території Донбасу.

Народний депутат особливо акцентувала на важливості розуміння тих змін, які відбулися в країні з 2014 року. «Дуже важливо, щоб ми сьогодні усвідомлювали що ключове відбулося за цих п’ять років. Президентові, разом з відновленою українською армією дійсно вдалося не просто зберегти державу, а й звільнити велику частину території Донбасу. Звільнити Маріуполь, Авдіївку, Слов’янськ, Краматорськ. І сьогодні тільки ті, хто говорить, що це Порошенко напав на Донбас, про це забувають. Можливо тому, що вони ніколи там не були за ці п’ять років?», - сказала вона.

Ірина Геращенко подякувала кожному українцю, який «ці п’ять непростих років стояв поряд і взяв на себе велику ношу вистояти, витримати і зберегти країну». Зокрема, журналістам, громадським активістам, неурядовим організаціям. «За те, що ми весь цей час можливо іноді займали різні позиції, але були спільними в одному – ми маємо зберегти країну», - додала Перший віце-спікер.

Уповноважений Президента особливо подякувала тим, хто став на захист рідної землі задля збереження держави. «Я вклоняюся всім тим молодим людям, які у 2014-му, 2015-му, 2016-му, 2017-му і 2018-му стали на захист України, стали нашою армією. І тільки разом з вами, разом з нашим Верховним Головнокомандувачем, ми не дамо повторити Крути, ми дійдемо до Брюсселю як член ЄС і НАТО – повноправний і повноцінний», - сказала вона.

Ірина Геращенко зазначила: «Дорогі, будь ласка, підтримайте 31 березня того, хто може сказати Путіну «ні», а не «хі-хі». Я і ще деякі члени команди бачили як Петро Олексійович вміє сказати «ні» і Путін іноді навіть це чує. Але ми, Петро Олексійович, дуже очікуємо, що він почує вимогу українського народу віддати Крим і Донбас. Тому що ми прагнемо миру, але не шляхом капітуляції, а перемоги. Перемога понад усе і вона може бути тільки в єдності».

Перший віце-спікер також додала, що сьогодні Україна проходить період перевиборчої кампанії і вже багато кандидатів заявили про свої наміри балотуватись на посаду Президента. Водночас вона зауважила, що «для того, щоб бути Президентом потрібно не так гострий язичок, як мову – перфектну українську, перфектну англійську, російську також, багато іноземних мов». «Але головне не це. Треба мати хребет, треба мати розум, і треба мати серце. І власне це те, що є сьогодні у Президента Порошенка», - додала політик.

Ірина Геращенко подякувала Петру Порошенку за роботу і «за те, що багато речей сказано критичних». «Ми і правда могли працювати більше, могли працювати краще і нам потрібно ще дуже багато зробити. Зокрема, нам потрібно ще дуже багато звільнити політв’язнів Кремля, військовополонених, заручників. І чесно кажучи, коли опускаються руки – вони для мене приклад мужності і того, що не можна зраджувати мету, Україну, віру, надію», - сказала Уповноважений Президента.

Вона також наголосила, що чинного Главу держави підтримує саме команда, а не оточення. «Тому, що лише цинік може назвати оточенням Мустафу Джемілєва, Рефата Чубарова, наших військових, які є тут сьогодні, наш Уряд, який дуже багато працює для того, щоб економічно витягти країну з тієї прірви, в якій вона була, наших колег по Парламенту», - сказала депутат.