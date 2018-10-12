Президент: Потрібно зробити кроки для підтримки незахищених верств населення

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Львівської області наголосив, що в державному бюджеті мають бути обов’язково передбачені кошти на виплату компенсацій пенсіонерам, які отримують пенсії менше прожиткового мінімуму.

«Ми домовились про те, що ми зробимо кроки для того, щоб підтримати тих, хто отримує пенсії нижче прожиткового мінімуму», - сказав Президент під час відвідування Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

До Петра Порошенка звернувся Голова Бартатівської сільської ради Львівської області Андрій Островський, який зазначив, що представляє одну з громад області. «У моїй громаді, так як і по всій Україні є дуже багато пенсіонерів… І зараз підвищення тарифів, а розмір мінімальної пенсії у 1500 тисяч гривень «як кажуть в народі – це не серйозно»», - сказав сільський голова.

Андрій Островський попросив Главу держави розглянули це питання: «Переглянули питання щодо пенсій для незахищених верств населення. Тому, що це є величезна проблема».

Глава держави наголосив, що ця ініціатива свідчить про турботу про громаду і її мешканців. «Кому, як не вам ставити це питання, і кому, як не Президенту за це питання відповідати», - додав він.

Президент наголосив, що підвищення тарифів ще не відбулося. «А якщо і коли воно відбудеться, то незахищені верстви населення, і це моя принципова позиція, мають бути твердо захищені. І їх становище аж ніяк підвищення тарифів не має зачіпати», - підкреслив Петро Порошенко.

Він зазначив, що це має відбуватися і через механізми субсидій, сума платежу для малозабезпечених верств населення немає змінитися ні на копійку.

«Ви ставите питання про тих пенсіонерів, особливо у сільській місцевості, які отримують пенсію менше прожиткового мінімуму. Пенсійне законодавство так імплементовано, що існує певна кількість людей в тому числі і в селі, які отримують пенсію менше прожиткового мінімуму», - зазначив він.

Петро Порошенко підкреслив: «Я твердо переконаний, що нам потрібно зараз дати відповідне доручення Уряду при плануванні бюджету, щоб ті, хто отримують пенсії менше прожиткового мінімуму, їм було компенсовано з бюджету. Для того, щоб вони мали можливість отримати те, що забезпечує їх нормальне життя».

Глава держави також зазначив, що при підготовці пропозицій до бюджету ця пропозиція має бути врахована. «Я думаю, що це правильні речі. І нехай вони нас почують», - додав він

За його словами, покращено грошове забезпечення українських військових, які мають можливість отримувати підвищену заробітну плату «для того щоб в армію йшли не тільки за покликом душі, а й мали нормальний рівень соціальних гарантій, нормальний рівень фінансового, грошового забезпечення».

Він нагадав, що дано доручення на 37% підняти грошове забезпечення: «І якщо солдат буде отримувати не менше 10 тисяч гривень, а на фронті, на першій лінії – не менше 21 тисячі гривень, я думаю, що це вже той рівень, який точно говорить про ті пріоритети, які є в державі».