Президент повернув до Парламенту із пропозиціями Закон щодо запровадження державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Президент Петро Порошенко повернув до Верховної Ради із пропозиціями Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України», прийнятий 5 липня 2018 року.

У пропозиціях Глава держави наголосив, що запропонований на підпис Закон є надзвичайно важливим та висловив підтримку необхідності запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.

Водночас Президент зазначив, що окремі положення Закону не можуть бути підтримані.

Законом вносяться зміни до законів України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» та «Про державну підтримку сільського господарства України», за якими спеціальні вагони для перевезення зерна віднесено до техніки і обладнання для агропромислового комплексу, на придбання яких сільськогосподарським товаровиробникам надається державна підтримка.

Глава держави нагадав, що Бюджетним кодексом України встановлено, що у 2017 – 2021 роках щорічний обсяг коштів Держбюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 % випуску продукції у сільському господарстві. Водночас 20 % такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання (2017 рік - 10 %, 2018 рік - 15 %). У Державному бюджеті України на 2018 рік за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» передбачено 945 млн грн.

З 1 січня 2018 року компенсація сільськогосподарським товаровиробникам за придбані техніку та обладнання надається у розмірі 25 % вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Президент відзначив, що державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників має гарантувати розвиток сільськогосподарського виробництва із зміцненням його матеріально-технічної бази як основи забезпечення продовольчої безпеки держави, збереження і збільшення робочих місць в сільській місцевості, соціальну спрямованість економіки. А ефективність та результативність такої підтримки потребує справедливого розподілу обмежених бюджетних ресурсів відповідно до об’єктивних потреб сільськогосподарських товаровиробників для досягнення максимального результату.

Глава держави також зазначив, що більшість сільськогосподарських товаровиробників становлять фермерські господарства (75 % від загальної кількості сільськогосподарських підприємств), обсяг виробництва продукції рослинництва (11,2 %) не є такими, що об’єктивно вимагає придбання більшістю з них спеціальних вагонів для перевезення зерна.

Відтак, Президент зазначив, що запропонована Законом державна підтримка на часткове відшкодування вартості закупівлі спеціальних вагонів для перевезення зерна не забезпечує досягнення соціальних та економічних цілей державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та є нераціональним витрачанням бюджетних коштів. Зважаючи на те, що вартість спеціальних вагонів для перевезення зерна, а також значні витрати, необхідні на їх утримання і експлуатацію та обсяги продукції рослинництва власного виробництва, претендувати на таку державну підтримку зможуть переважно великі сільськогосподарські підприємства.

За таких обставин запроваджувана Законом державна підтримка на часткове відшкодування вартості закупівлі спеціальних вагонів для перевезення зерна є несправедливою стосовно більшості сільськогосподарських товаровиробників.

Глава держави зазначив, що відповідні зміни до законів України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» та «Про державну підтримку сільського господарства України» не можуть бути підтримані і запропонував виключити пункти 21 та 25 у розділі II Закону.

Звернення до Президента із проханням ініціювати поправки до прийнятого Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» також направили українські сільськогосподарські товаровиробники, зокрема Асоціація підприємств – виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу «Украгромаш».