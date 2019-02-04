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Президент прийняв делегацію Вселенського патріархату

4 лютого 2019 року - 08:31

Президент прийняв делегацію Вселенського патріархату

Президент Петро Порошенко прийняв делегацію Вселенського патріархату, яка прибула в Україну для участі в літургії та чині інтронізації Предстоятеля Православної Церкви України, митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

Глава держави подякував представникам Вселенського патріархату за участь у цій визначній події як для церковного життя і православної громади, так і для Української держави в цілому.

«Хочу передати мої найтепліші вітання та слова вдячності Його Всесвятості Вселенському Патріархові Варфоломію за цю подію. Це відбулося і стало можливим завдяки його великій любові до України та українців», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що Православна Церква України пройшла значний шлях до об’єднання та отримання Томосу про автокефалію, що стало можливим, в тому числі завдяки зусиллям екзархів Вселенського патріархату. «Сьогодні великий день для України. І я радий, що делегація Вселенського патріархату сьогодні з нами у цей день», - додав він.

Митрополит Галльський Еммануїл, у свою чергу, запевнив Главу держави у постійній підтримці України та нової Православної Церкви з боку Вселенського Патріарха Варфоломія. «Його Всесвятість рухався вперед в питанні надання автокефалії українській церкві, бо народ України звернувся з проханням про це. І Ви також були першим громадянином України, хто взяв на себе, я б сказав ризик, але у той же час і велику можливість», - сказав він.

Митрополит Галльський також підкреслив, що сьогоднішня інтронізація Предстоятеля Православної Церкви України є важливим історичним моментом.

Митрополит Еммануїл додав, що в складі делегації присутній ігумен афонського монастиря Ксенофонт Алексій. Саме в цьому монастирі був написаний текст Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Він висловив сподівання, що Глава Української держави матиме можливість відвідати Афон та цей монастир, де був написаний історичний для української церкви документ.

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