Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Президент новообраним членам ЦВК: Впевнений – майбутні вибори будуть чесними, прозорими, повністю відповідатимуть міжнародним європейським стандартам
Президент новообраним членам ЦВК: Впевнений – майбутні вибори будуть чесними, прозорими, повністю відповідатимуть міжнародним європейським стандартам

8 жовтня 2018 року - 16:27

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент заслухає доповідь силовиків у зв'язку з ситуацією, що склалася поблизу Ічні на Чернігівщині

9 жовтня 2018 року - 08:53

Президент схвалив ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми

8 жовтня 2018 року - 18:27

Відповідальність за підкуп виборців необхідно посилити, щоб захистити результати волевиявлення громадян – Президент

8 жовтня 2018 року - 16:31

Росія збирається активно втручатися у виборчу кампанію. Маємо захистити вибір українців – Президент на зустрічі з новим складом ЦВК

8 жовтня 2018 року - 15:59

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Одеської області
Робоча поїздка Президента до Одеської області

5 жовтня 2018 року - 15:02

Перейти до всіх галерей

Президент прийняв Міністра закордонних справ Словацької Республіки

4 жовтня 2018 року - 19:36

Президент прийняв Міністра закордонних справ Словацької Республіки

Президент Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ та з європейських питань Словацької Республіки Мирослава Лайчака.

Сторони обмінялися думками з важливих питань двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного.

Було розглянуто питання розширення співпраці у сферах торгівлі та економіки, оборони, енергетичної безпеки та прикордонного співробітництва. Відзначалася важливість проведення ближчим часом чергового засідання міжурядової українсько-словацької комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

Окрему увагу було приділено алгоритму взаємодії двох країн у контексті головування Словаччини в ОБСЄ у 2019 році. Йшлося, зокрема про поліпшення ролі цієї організації у моніторингу дотримання прав людини на окупованих територіях України та процесі звільнення українських політичних в’язнів Кремля.

Обговорювалася також українсько-словацька співпраця на євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах, а також у рамках міжнародних організацій.

 

Версія для друку