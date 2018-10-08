Президент прийняв Міністра закордонних справ Словацької Республіки

Президент Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ та з європейських питань Словацької Республіки Мирослава Лайчака.

Сторони обмінялися думками з важливих питань двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного.

Було розглянуто питання розширення співпраці у сферах торгівлі та економіки, оборони, енергетичної безпеки та прикордонного співробітництва. Відзначалася важливість проведення ближчим часом чергового засідання міжурядової українсько-словацької комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

Окрему увагу було приділено алгоритму взаємодії двох країн у контексті головування Словаччини в ОБСЄ у 2019 році. Йшлося, зокрема про поліпшення ролі цієї організації у моніторингу дотримання прав людини на окупованих територіях України та процесі звільнення українських політичних в’язнів Кремля.

Обговорювалася також українсько-словацька співпраця на євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах, а також у рамках міжнародних організацій.