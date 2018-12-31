Президент прийняв причастя у Храмі Св.Георгія Вселенського Патріархату

«Вітаю вас з цим святом. Вітаю вас із Святійшою Православною Церквою України. Я вітаю вас з духовною незалежністю нашої держави і вітаю вас з реалізацією мрій», - сказав Президент Петро Порошенко представникам ЗМІ після урочистої Літургії та вручення Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

«Я сьогодні дуже гордий тим, що прийняв причастя в церкві Святого Георгія Вселенського Патріархату, нашої Матері-Церкви. На службі, яку співслужили Святійший Патріарх і Блаженніший Епіфаній», - розповів Глава держави.

Президент наголосив, що сьогодні завершені величезні зусилля великої кількості українців. «Сьогодні в цьому місці був Бог. З нами був Бог і ми це відчували, бо без Божої допомоги і ласки цього не відбулося би», - додав Петро Порошенко.

Президент звернув увагу на обличчя людей, що були в церкві, які вони були щасливі. «Вперше в цьому храмі було співслужіння українського ієрарха автокефальної церкви українською мовою», - зауважив Глава держави. Він вкотре подякував Вселенському Патріарху, відзначивши віру, мужність та мудрість Його Всесвятості, а також подякував Синоду та предстоятелям і ієрархам українських церков, усім, хто працював над тим, щоб «мрія поколінь українців матеріалізувалася».