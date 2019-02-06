Президент прийняв єпископів Української православної церкви в США

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з єпископами Української православної церкви в США (Константинопольського патріархату) - першоієрархом УПЦ в США Митрополитом Ієрапольським Антонієм та керуючим Західною єпархією УПЦ в США Архієпископом Памфільським Даниїлом.

Глава держави висловив слова подяки американцям українського походження за духовну та моральну підтримку процесу надання автокефалії Православній Церкві України та особисто подякував Митрополиту Антонію та Архієпископу Даниїлу за їх підтримку і допомогу в процесі творення незалежної православної української церкви. Глава держави також подякував Вселенському Патріарху за його зусилля в наданні Томосу для України.

«Життя продемонструвало, що це рішення потребувало великої віри в Господа нашого, великої любові до України і українського народу, яку продемонстрував Його Всесвятість. І ми можемо сказати про те, що це потребувало і високої мужності і сміливості, яку багато хто в Росії просто не очікував», - сказав Президент.

В свою чергу Митрополит Ієрапольський Антоній наголосив на визначальній ролі Президента України Петра Порошенка в здобутті незалежності Української православної церкви.

«Весь цей процес був проведений Святим Духом. Ми вірили, але не сподівалися, що це так скоро відбудеться. Але Слава Богу, що Ви стояли і брали першість в цьому процесі від квітня минулого року з візиту до Царгороду», - сказав Митрополит Антоній та подякував Петру Порошенкові за його велику роботу.

«Це є неймовірна і найважливіша подія в історії української нації. Здавалося, що це було неможливим. Ви говорили як величний лідер нації і увійшли в історію людства, як людина, яка принесла Україні Томос. Ми чекали на таке лідерство дуже багато років, набагато більше ніж Ви», - додав Митрополит Антоній, говорячи про роль Президента в отриманні незалежності української православної церкви.

Митрополит Ієрапольський Антоній наголосив на важливості збереження стабільності в Україні. «Ми лише на початку дуже складного процесу. І якщо люди зможуть йти за Вами, за Вашими поглядами і Вашим терпінням, вони пройдуть цей складний процес», - сказав священнослужитель.