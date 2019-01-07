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Президент присвоїв Патріарху Філарету звання Герой України

8 січня 2019 року - 20:40

Президент присвоїв Патріарху Філарету звання Герой України

Президент Петро Порошенко присвоїв Патріарху Київському Філарету (Михайлу Денисенку) звання Герой України з врученням ордена Держави. Відповідний Указ Глава держави підписав сьогодні, 8 січня.

«Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання Герой України», - зазначив Петро Порошенко на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, коментуючи підписання документа.

Звання Герой України Філарет удостоєний за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №3/2019

Про присвоєння звання Герой України
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