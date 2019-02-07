Президент присвоїв статус національний Івано-Франківському академічному обласному музично-драматичному театру ім. І.Франка

Президент Петро Порошенко присвоїв статус національний Івано-Франківському академічному обласному українському музично-драматичному театру імені Івана Франка. Глава держави підписав відповідний Указ під час зустрічі з творчою інтелігенцією в Івано-Франківському академічному музично-драматичному театрі.

Статус національного театру надано враховуючи вагомий внесок в розвиток та популяризацію національного театрального мистецтва. Відтепер його назва буде – Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Президент зазначив, що за часи російської агресії Україна пройшла складні випробування, українці пережили втрати близьких та рідних людей, які віддали життя, захищаючи свою рідну землю від ворога. За його словами, вистави театру бачили не лише закордоном, але дуже важливо, що їх бачили на сході України. Вже легендарною стала вистава «Нація» за прозою письменниці Марії Матіос. Президент особливо подякував, що цю виставу театру побачили на сході України – у Сватовому, Кремінному, Сєверодонецьку.

«Саме вистави, які ви давали не тільки у Франківську. І все зроблене вами, в тому числі і в Кремінному, і в Сєверодонецьку стало підставою мого рішення про надання Івано-Франківському академічному музично-драматичному театру статусу національний», - наголосив Петро Порошенко.

«Дякую, вам за мистецтво, що надихає до любові до України, до єдності українців. Ми ніколи не дозволимо розколоти нашу націю», - підкреслив Глава держави.