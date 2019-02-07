Президент привітав харківський «Турбоатом» з 85-ю річницею заснування

Під час робочої поїздки до Харківської області Президент Петро Порошенко зустрівся з керівниками промислових підприємств Харківщини, представниками енергетичної галузі, науки та освіти України, світових енергокомпаній.

Виступаючи перед харків’янами з нагоди 85-ї річниці від дня заснування акціонерного товариства «Турбоатом», Глава держави привітав колектив підприємства з ювілеєм та побажав «нових потужних турбін, яскравих інженерних рішень і належної винагороди за творчу працю». Президент відзначив самовіддану працю і високий фаховий рівень працівників заводу, що стало запорукою збереження і примноження індустріального потенціалу.

«Турбоатом» – не єдине з тих підприємств Харкова, які справедливо вважаються флагманами української економіки. Тому про майбутнє української економіки, про майбутнє всієї України гарний час говорити саме тут - індустріальному центрі України, місті студентської, наукової і робочої слави. Ми одностайні у тому, що Україна – це країна з величезним потенціалом, і ми маємо визначити стратегію його реалізації», - зазначив Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що модернізація енергосистеми України, атомних, гідро-, теплових електростанцій і магістральних електричних мереж дозволяє завантажити роботою «Турбоатом», «Електроважмаш», які на сьогодні демонструють економічне зростання, активно виходять на світові ринки.

«Нам вдалося оновити гідрогенеруючі потужності України, повністю модернізувавши обладнання на Дніпровських ГЕС та Дністровському каскаді і забезпечити роботою понад 40 000 працівників в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та інших областях України. А ще більш приємно, що левову долю роботи виконує наш національний виробник, індустріальний гігант «Турбоатом», - сказав Президент. Він підкреслив, що «лідер енергетичного машинобудування країни навіть у складні економічні часи був оплотом надійності».

«Я впевнений, не одне покоління працівників заводу з гордістю говорить про свій досвід на «Турбоатомі», - зазначив Петро Порошенко.

З нагоди 85-ї річниці від дня заснування «Турбоатому» Глава держави відзначив працівників підприємства державними нагородами.