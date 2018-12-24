Президент привітав рішення ЄС щодо продовження економічних та секторальних санкцій проти Росії

Президент Петро Порошенко привітав рішення Європейського Союзу щодо продовження санкцій проти Російської Федерації.

«Символічно, що напередодні Різдва і Нового Року Рада ЄС прийняла рішення щодо продовження економічних та секторальних санкцій проти Росії за агресію на Донбасі», - зазначив Президент на своїй сторінці у Facebook.

«Під час перемовин на полях Європейської Ради минулого тижня вірив, що проукраїнська єдність в ЄС залишається непохитною, а ціна агресії для Кремля і далі зростатиме», - зазначив Глава держави, нагадавши про свій нещодавній візит до інституцій Європейського Союзу у Брюсселі та зустрічі з керівництвом ЄС та НАТО.

«Однак, справжня битва ще попереду, бо Кремль активно готується до наступного виборчого року, а саме спроби реваншу в Україні та створення Європи альтернативних цінностей», - застеріг Президент.

«Маємо зміцнювати нашу єдність та солідарність в ім‘я миру та безпеки на європейському континенті», - підсумував Глава держави.