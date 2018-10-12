Президент призовникам Збройних Сил: Ваше завдання – навчитися боронити державу

У рамках робочої поїздки до Донецької області Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистих проводах призовників до лав Збройних Сил України.

«Ми з вами зараз урочисто відправляємо юнаків – справжніх громадян України для проходження строкової служби у лавах Збройних Сил України та інших військових формувань. Цього року майже 500 хлопців з усієї Донецької області проходитимуть службу у лавах Збройних Сил», - звернувся Глава держави до присутніх на церемонії.

«Попереду на вас чекає не лише оволодіння військовою справою, отримання нових знань, але й точно вірні друзі, дружбу з якими ви пронесете через все життя. Бо товариші по службі – це є дещо надзвичайно важливе. Я це вам кажу як людина, яка свого часу була призвана», - сказав Петро Порошенко.

Президент зазначив, що свого часу пішов до лав Збройних Сил, бо «саме в армії кожен відчуває відповідальність не лише за себе, а й за бойових побратимів, за своїх батьків, за своїх рідних, за свої родини і за всю Україну».

Глава держави нагадав, що після того, як в 2014-2015 роках пройшло шість хвиль мобілізації, ним було оголошено курс на професіоналізацію армії і збільшення її контрактної складової. «Всі, хто йдуть служити на фронт і боронити державу – будуть добровольцями», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, що здійснити контрактну трансформацію українського війська дали можливість Мінські домовленості, дали час для цього. А вже протягом 2016-2018 років до Збройних Сил на службу за контрактом прийшли більше 130 тисяч добровольців.

За словами Президента, грошове забезпечення військових-контрактників буде збільшено. «Наступного року. Я на засіданні Ради національної безпеки і оборони, коли затверджувався оборонний бюджет, доручив на 37% збільшити грошове забезпечення контрактників», - сказав він і додав, що для них також по всій країні вже зараз будується 184 гуртожитки для 23 тисячі осіб.

Саме контрактники зараз несуть службу в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Президент розповів, що сьогодні відвідав українських військових на передових позиціях, поблизу Широкиного. «Щойно, я повернувся з Широкиного, з нашого батальйону морської піхоти, який під вогнем ворога захищає Маріуполь. А до цього це були наймасштабніші військові навчання військово-морських сил України, які продемонстрували свою здатність і ефективність боронити місто і державу у випадку атаки з моря. Ефективними і комбінованими діями, із задіянням кораблів, катерів, броньованої техніки, літаків, вертольотів, підрозділів морської піхоти, прикордонників, Національної гвардії для того, щоб продемонструвати, що ми вже абсолютно інші за ці чотири роки. Ми здатні захистити державу», - сказав він.

Водночас Петро Порошенко зауважив, що з часом було ухвалено й рішення про відновлення призову. «Призов відновлюємо для того, щоб кожен український юнак мав можливість навчитися боронити державу», - наголосив Президент та підкреслив, що тоді також було ухвалено рішення про те, що ніхто з призовників не братиме участь в операції Об’єднаних сил. «Це принципова моя позиція», - констатував він.

«Ще кілька років тому я прийняв рішення – ще раз наголошую тут, перед вашими батьками, і це рішення виконується – призовники на фронт не відправляються. І ще раз хочу в цьому запевнити і вас, шановні новобранці, ваше завдання – навчитися боронити державу, не будувати дачі офіцерам, не робити якісь інші справи. Навчитися боронити державу – це є ключова характеристика нашої нової армії», - наголосив Петро Порошенко.

Президент також нагадав, що післязавтра, на Покрову, Україна відзначатиме День захисника України. «Завжди на Покрову з часів Козаччини наші пращури вшановували українських військових. В тому числі, до речі, і в Кальміуській паланці Війська Запорозького. Пресвята Богородиця завжди оберігала та допомагала нашим воїнам», - сказав він.

«Хай Богородиця береже і вас, дорогі призовники, і це місто. І ваші родини», - побажав Петро Порошенко хлопцям, які зараз приєднуються до лав ЗСУ.

Глава держави також подякував всім військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Збройних Сил за відданість обов’язку і відданість Україні. «Хочу щиро подякувати батькам і рідним, що ви виховали таких достойних громадян України і вже за рік-півтора ваші діти повернуться додому дорослими і змужнілими чоловіками. І, дай Боже, цілими та неушкодженими. Я щиро цього прагну», - сказав він.

«Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, нових звершень у благородній справі служіння Вітчизні, незламної віри у нашу перемогу», - резюмував Президент.