Президент про будівництво нових гуртожитків для військових: Можемо покращити життя наших воїнів

Президент Петро Порошенко ознайомився з умовами проживання військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у новозбудованих гуртожитках у Білій Церкві. Глава держави, зокрема оглянув житлові кімнати та приміщення для приготування та прийому їжі.

Під час спілкування із бійцями, які тільки-но прибули з фронту після виконання бойових завдань, Глава держави поцікавився їх враженнями від умов розміщення: чи задоволені, чи є якісь побажання. «А до цього ви де жили?», - запитав Петро Порошенко. «До цього – у окопах, казармах. Тут, звичайно, не порівняти – умови кращі», - відповіли йому бійці.

Президент поцікавився якістю харчування і у частині, і на фронті. Він також зауважив, що мав можливість сьогодні пообідати разом з військовослужбовцями частини.

Під час спілкування Президент звернув увагу на одного із бійців і зауважив, що раніше вже його бачив. «Так, ми з вами зустрічалися у 2014 році, коли ви нас зустрічали на летовищі у Василькові після звільнення з полону», - відповів старший сержант Віктор П'ятигорець. Він розповів, що народився у Чернігові, жив у Криму, потім служив у Луганську, а після звільнення з полону повернувся до лав ЗСУ на контракт і тепер служить у 72-й бригаді.

Бійці подякували Главі держави та побажали плідної роботи. Петро Порошенко також подякував військовим за службу. «Радий був бачити. Всім дуже дякую за гарне виконання бойових завдань, бо 72-га вже стала знаком якості. Перемога буде за нами», - сказав Президент.

Глава держави зазначив, що держава цілеспрямовано впроваджує програму будівництва житла для військовослужбовців. «Я вважаю, що та програма, яку ми запустили по будівництву гуртожитків для військовослужбовців-контрактників – це рекорд», - сказав Петро Порошенко, зауваживши, що завдяки їй буде забезпечено житлом більше 23 тисяч військових, більше ніж 10% ЗСУ.

«Для нас це велике щастя, що ми у такий спосіб можемо покращити життя наших воїнів», - додав він.

Президент також розповів про зустріч мешканцями Білої Церкви воїнів 72-ї бригади, які повернулись зі сходу держави. Він зауважив, що був вражений емоціями і тим, як містяни зустрічали своїх героїв.

В свою чергу, начальник медичної служби Лариса Башовець, яка також тільки повернулася із зони проведення операції Об'єднаних сил, відзначила героїзм військових бригади: «Хлопці герої просто. 72-га – справжні герої. Патріотичні, безстрашні хлопці».

Президент поцікавився чи забезпечений медичний підрозділ всім необхідним, аптечками, ліками. Лариса Башовець запевнила, що її підрозділ має все необхідне для надання якісної і своєчасної медичної допомоги. Вона також розповіла, що окрім обслуговування бригади в зоні ООС надавала медичну допомогу і місцевому населенню. За її словами, це також сприяло позитивним змінам у ставленні місцевих мешканців до і до Збройних Сил, і до держави. «Мешканці того села, де ми були, сказали, що наш батальйон найкращий, бо ми добре ставилися до місцевих. І дуже багато місцевих за Україну стало», - зауважила вона.

Глава держави ще раз подякував за службу. «Дякую і за ставлення до людей, які в зоні операції Об’єднаних сил проживають на лінії відповідальності бригади. Всі стверджують, що бригада по особливому ставиться до місцевих мешканців, допомагає їм», - зауважив Президент.