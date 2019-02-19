Президент про індексацію пенсій: Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Економічні можливості для цього є

Президент Петро Порошенко зазначає, що в державі забезпечені необхідні економічні умови для проведення індексації пенсій найменш захищеним категоріям пенсіонерів. Про це Глава держави сказав під час наради щодо проведення індексації пенсій.

«У першу чергу зусилля президента, зусилля уряду, Прем’єр-міністра, Верховної Ради були спрямовані на те, щоб зберегти єдність країни, захистити українську землю, побудувати українську армію. Захистити від тих викликів, які спричинила війна і агресія Російської Федерації. Зберегти гривню, стабільність банківської системи. Зберегти економіку в умовах, коли 20% економіки знаходиться під окупацією. І провести реформи, які не проводилися чверть століття», — зазначив Петро Порошенко.

«Сьогодні ми можемо наголосити, що першим результатам реформ, нарешті, може радіти Україна. Дванадцять кварталів поспіль іде економічне зростання. Економічне зростання у 2018 році складало 3,4%. Приборкано інфляцію, скорочено дефіцит бюджету, наповнені золотовалютні резерви», — додав він.

«Це означає, що сьогодні стабілізовано економіку. І створено всі умови, в тому числі й економічні, щоб ми, крім вирішення надскладного і пріоритетного завдання боротьби з російським агресором і побудови армії, ми можемо перейти і до другого не менш важливого завдання — боротьби з бідністю», — підкреслив Президент.

Глава держави зауважив, що в першу чергу постраждали від економічної блокади, від елементів гібридної війни, якими Росія атакує Україну, пенсіонери.

«Я, Прем’єр-міністр, народні депутати з коаліції постійно зустрічаємось з людьми і не з чужих слів знаємо, що сьогодні не просто виживати саме пенсіонерам. Вони рахують кожну гривню пенсії, думають як дожити до наступної виплати. Тому для нас немає більш важливого завдання, ніж в першу чергу знайти відповідь саме для цих людей», — сказав Президент.

За його словами, спільно з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, Урядом і Верховною Радою були розроблені кроки, які на сьогоднішній день дають перші результати у боротьбі з бідністю.

Президент нагадав про прийняте рішення про монетизацію субсидій. Він подякував Прем’єр-міністру та Уряду за зроблену величезну роботу щодо визначення механізму монетизації, визначення логістики виплат.

Петро Порошенко наголосив, що отримувачі субсидій додатково до пенсій тепер отримають і гроші субсидії. «І теплий лютий, і ми сподіваємося теплий березень, дасть можливість сьогодні заощаджені кошти на енергозбереженні, на економному енергоспоживанні залишити в кишені пенсіонера. Це моя і Прем’єр-міністра і Уряду логіка що економічне зростання кожен має відчути на власній кишені. Виконувати патерналістську, соціальну функцію держави», — сказав він.

«Сьогодні ми презентуємо другу позицію, але запланована вона була заздалегідь. Ще у 2018 році, коли ми проводили пенсійну реформу, було чітко наголошено що з 1 березня відбудеться індексація пенсій», — сказав Президент та додав, що для військових пенсіонерів таке підвищення вже відбулось.

Він підкреслив, що з 1 березня відбудеться індексація і вона проходитиме постійно, оскільки у держави з’явився ресурс.

Петро Порошенко зауважив, що питання щодо тих категорій громадян, які мають великий трудовий стаж і отримували велику заробітну плату, було вирішено. «Але сьогодні треба знайти відповідь для тих, хто має пенсію мінімальну і менше мінімальної, оскільки для них індексація буде меншою», — зазначив він.

Глава держави нагадав, що Уряд і Верховна Рада вирішили питання із розмитненням так званих «євроблях». «Результат сьогоднішнього дня — всього через механізм пільгового розмитнення надійшло майже 13,6 млрд», — сказав він.

За словами Президента, одразу після закінчення терміну пільгового розмитнення, сьогодні зібрано нараду для того, щоб забезпечити виплату цих грошей пенсіонерам.

Він повідомив, що індексація відбудеться для тих, хто отримує найменшу пенсію на рівні мінімальної або нижче мінімальної.

Глава держави також зауважив, що політичні опоненти називають такі дії політичним підкупом. Водночас він наголосив: «Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Але не пустими обіцянками, а виконанням зробленої великої роботи».

«Зараз потрібно всім об’єднатися для того, щоб ми подолали бідність в нашій країні. Економічні можливості для цього Президентом, Прем’єр-міністром, Урядом і Верховною Радою створені», — сказав він.

«Гроші, які зараз будуть спрямовані на виплату пенсіонерам які отримують найнижчу пенсію, вже є на рахунку Пенсійного фонду», — сказав він.