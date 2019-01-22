Президент про небезпеку популізму: Стиль правління Мадуро приносить результати Мадуро

Президент Петро Порошенко наголошує на загрозі популізму особливо у передвиборчий період в Україні й застерігає від досвіду Венесуели, де така політика призвела до катастрофічних наслідків.

«Зараз в нас величезна небезпека популізму. Ті, хто хоче зрозуміти, що значить декларувати фіксовану ціну нижче ринку на певний продукт для людей — це те, що Чавес і Мадуро робили в Каракасі, Венесуела», — заявив Петро Порошенко під час виступу на українському сніданку в Давосі.

«І зараз народ Венесуели каже «ні» популізму, «ні» безвідповідальним політикам. Хочу оголосити, що ми будемо дотримуватись курсу реформ. Я як Президент зроблю все, щоб забезпечити незворотність цього прогресу, щоб унеможливити повернення до Російської імперії. Це неприпустимо», — підкреслив Глава держави.

«Ми хочемо побудувати здорову західну економіку на основі підприємництва, малих та середніх підприємств. Ми не хочемо повертатись до централізованої економіки. Західний рівень життя потребує західної економіки», — особливо підкреслив Президент.

«Стиль правління Мадуро приносить результати Мадуро», — додав він.