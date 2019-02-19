Президент про нових лідерів громад: Вони прийдуть в політику з досвідом реальних справ, який потрібен Україні

Президент Петро Порошенко переконаний, що децентралізація має стати своєрідним механізмом відбору і виявлення нових лідерів в Україні. Таку думку Петро Порошенко висловив під час виступу на Раді регіонального розвитку Київщини.

«В Україні політиків багато, а от з лідерами – гірше. І ви, і я небагато знаємо людей, здатних брати відповідальність, визначати стратегічні цілі і досягати їх», - наголосив Президент.

«Нам варто уважно придивлятися до молодих лідерів об’єднаних територіальних громад. Сьогодні ми вже констатуємо – вони постали і зросли на хвилі децентралізації. П’ять років тому їх ще ніхто не знав, а сьогодні своїми діями змінивши громаду, завтра можуть брати активну участь в змінах України», - сказав Петро Порошенко.

«Привертають увагу багато активних волонтерів, які максимально доклалися до формування і затвердження планів розвитку. Поза сумнівами, за два-три роки цей кадровий резерв точно проявиться на загальнонаціональному рівні. Я переконаний, що молоді лідери – це якраз ті нові обличчя в політиці, яких сьогодні щиро хочуть побачити українці. Не просто тих, хто вміє гарно говорити, а хто за останні три-чотири роки на рівні громади довів свою ефективність», - додав Президент.

«Вони прийдуть в політику не з піар-технологіями, а з досвідом реально зроблених справ. Цей досвід потрібен не лише громадам, цей досвід потрібен Україні», - підсумував Глава держави.