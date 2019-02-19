Президент про  пропагандистську війну проти України: Щоденно всі телеканали Росії транслюють потоки брехні

«Московська гібридна війна включає також таємні операції та хакерські атаки на українські установи та критичну цивільну інфраструктуру. Такий вид російської діяльності вже добре відомий далеко за межами України», - зазначив Президент Петро Порошенко під час виступу на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яка розглядала питання: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

«Крім того, Росія веде безпрецедентну пропагандистську війну проти України – війну, яка фактично почалася до того, як перші жертви загинули на Майдані в Києві. Кожного дня, без перерв на свята і вихідні, всі основні телевізійні канали Росії транслюють потоки брехні і сфальшованих новин про Україну», - підкреслив Петро Порошенко.

Він наголосив: «Ця брехня особливо спрямована на населення окупованих територій, де блокуються українські теле- та радіоканали».

«Це є фактично державною машиною ненависті, яка працює 24/7. Україна є темою №1, №2 і №3 в російських новинах і ток-шоу. Вони розглядають Україну як внутрішнє, а не зовнішнє питання», - зауважив Глава держави.

Він додав, що п'ять років тому ця війна почалася під приводом захисту російськомовних в Україні і зараз вона продовжується під приводом захисту православних. «Президент Путін публічно підтвердив свою готовність використати для цього військову силу у відповідь на створення Україною власної незалежної православної церкви», - сказав Петро Порошенко.

За словами Глави держави, продовжуючи неоголошену війну проти України, Кремль відчайдушно намагається переконати міжнародне співтовариство, що він не є стороною цього конфлікту. «Він говорить, що це внутрішній конфлікт України, в якому Росія лише виступає у ролі об’єктивного і неупередженого посередника», - зазначив він.

«Це насправді викривлена реальність, яку Російська Федерація намагається розповсюдити. Деякі можуть спокуситися російським наративом заради політичної доцільності. Сьогодні я стою тут, щоб чітко заявити – не допустимо перемоги цієї брехні», - заявив Петро Порошенко.

«Ми будемо боротися до кінця проти будь-яких спроб представити російську агресивну поведінку щодо моєї країни інакше, аніж те, чим вона є насправді – війною, яка ведеться безпосередньо на очах міжнародного співтовариства», - особливо підкреслив Глава держави.

Президент також закликав міжнародну спільноту визначитись у цьому питанні раз і назавжди.